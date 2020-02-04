備災3部曲 靈活應變救己救人

一旦遇上這類天災人禍的危急事故，應該如何逃生？很多人往往因為過於慌張而不懂應變。其實，若在意外或事故發生前做好準備，救己之餘還可以救人。其中，家中預備一個「逃生包」，隨時成為保命的護身符。

長洲地震僅少數人動身離開

災害，隨時隨地也有可能發生。然而不少港人缺乏危機意識，如公司火警鐘聲響起，理應即時探個究竟，但許多人可能覺得只是誤鳴，並沒有任何行動。去年底，長洲附近發生1.4級地震，事後香港紅十字會在長洲訪問逾200名街坊「有否感到震動」、「如有，有何行動」。香港紅十字會醫護服務部社區防災備災訓練經理呂秀蘭說：「有三成多受訪者稱感受到震動，聽到幾下『轟轟』巨響，但當中八成人並沒有任何行動，僅一成多人會離開身處的地方。」

為加強社區應對危難事故能力和知識，香港紅十字會備災訓練小組為不同社群及團體開辦一系列備災基礎訓練，呂秀蘭說：「希望市民在災難發生前，未雨綢繆，做好準備，一旦事故發生，可助自己脫離險境，以及向有需要人士提供協助。」

做好3準備 緊記家人電話號碼

1. 搵定逃生路線

時刻保持防災備災意識，了解不同災害帶來的風險，制定緊急計劃，如逃生路線、集合地點等。以火災為例，擬定住所及工作地點的逃生路線，確保逃生路線沒有阻塞或封鎖，呂秀蘭說：「許多住宅樓宇有兩條樓梯，如果其中一條不能行走，也要知道如何走到另一條樓梯。此外，留意天台門有否鎖上？如鎖上便不能前往天台逃生。」出外旅遊，也應留意酒店的逃生路線。

呂秀蘭提醒，熟記家人聯絡電話號碼亦很重要。很多人依賴手機紀錄，如手機電池用盡或忘了帶手機，便未能聯絡家人。一些災害發生後，受影響市民或會入住臨時收容中心，「我們提供援助時發現，很多人想不起家人的電話號碼，在緊張情緒下，有時連家中地址也想不出來」。

2. 制定應急計劃

發生危急事故時，家人未必在一起，或一起逃生時走散，事前應約定集合點。每個家庭應制定應急計劃，以便在危急情况下，知道如何應對。

3. 大門旁放逃生包

事故發生前，預先將所需物資放於「逃生包」內，並放置在容易提取的地方（如大門旁），每個家庭成員應知悉逃生包擺放位置，以便逃生時使用。逃生包放置各種物資，選防水物料背包為佳，逃生時背着，能騰出雙手逃生或幫助他人。

＊逃生包物品＊

1）毛巾：火警發生時，掩口鼻避免吸入濃煙

2）水：弄濕毛巾掩口鼻，或逃生後休息時補充水分

3）門匙：逃生後用以返回家中，或是在走火警時，若逃生路線充滿濃煙需返回家中暫避

4）電話及充電器：聯絡家人或求救

5）哨子：方便求救

6）電筒：照明及求生。萬一逃生時遇到濃煙，以電筒照明有助看清前路

7）身分證明文件副本：證實身分

8）小量金錢及八達通：方便購買小量食品或乘車

9）急救包：受傷時作急救用，可放置膠布、消毒藥水等物品

10）緊急聯絡資料卡：寫下緊急聯絡人姓名、電話等資料，方便聯絡親友

11）藥物（如需要）：逃生後未必能在短時間內返回家中，長期病患者應放置後備藥物

12）眼鏡（如需要）：以防逃生時遺失眼鏡，後備眼鏡能確保視力

13）玩具/布偶（如需要）：放置小朋友喜歡的玩具或物品，有助紓緩他們緊張情緒

文：李佩雯

編輯：梁小玲

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