人生下半場：「Q嘜」老人院 注重護理照顧

選擇安老院舍，家人最好先陪同長者前往心儀目標，善用五官實地考察。

眼：觀察院舍環境設施

耳：聽院舍口碑

口：問一下院友或家人對院舍意見

鼻：房間、洗手間等是否有異味

另要考慮10項要訣：

1. 院舍已獲社會福利署發出有效牌照

2. 詳列各項收費

3. 環境光線充足、清潔舒適、空氣流通

4. 洗手間有充足衛生設備

5. 照顧時保障院友私隱

6. 院舍內的長者面容祥和

7. 工作人手充足

8. 職員對長者服務態度良好

9. 膳食適合長者的健康需要

10. 位置就近家人到訪探望

「甲一級」、ISO 代表什麼？

若長者認知能力轉弱，出現走失、失禁、身體衰殘，無法在家中提供安全照顧，需要高度護理，如何確知院舍照顧能保障長者生活質素呢？近年新聞時有長者在老人院受到不合理對待，引致社會對有「護理照顧」質素的院舍需求甚殷。市場上不少安老院舍宣傳自己是「甲一級」、「甲二級」標準，亦有院舍以獲得ISO為標榜。我作為行內人的解說，「甲一級」、「甲二級」標準是政府對私營院舍買位時的基本要求及人均樓面淨面積（即院舍按面積收住長者人數的限制） ，而ISO認證只表示其管理系統的情况。

老人院應着重護理照顧質素，以上標準未能顯示護理照顧真正水平。長者入住老人院舍大都是因身體機能減弱，日常起居飲食及護理需要別人協助，例如：復康運動；所以「護理照顧」水平就是院舍最重要的質素評定。但一般市民難以了解院舍「護理照顧」水平等具體情况，因此，除用以上提及的五官感受及10項要訣，還要一個系統化及專家認可的標準，就是看院舍是否獲頒「Q嘜」認證。

專業團隊考評4範疇

「Q嘜」認證的重點，必須能夠真確反映院舍提供到適當照顧。長者日常生活照顧，包括獲得足夠營養及安全餵食、良好皮膚清潔及護理、預防壓瘡、正確給發藥物、避免使用約束物品、照顧復康需要、預防跌倒、適切心理及社交照顧、員工合適扶抱技巧、提供安全及舒適環境、預防意外措施，所有照顧要建基於維護長者尊嚴及保障私隱。

現時全港資助及非資助院舍共有740多間，香港老年學會推出標準客觀的「香港安老院舍評審計劃」（「院舍評審計劃」），着重臨牀護理照顧的考評，已有17年歷史，通過考評的院舍會獲頒證書及「Q嘜」標誌。至今已為超過100間政府津助院舍及私營院舍評審。評審制度與國際水平接軌，於2008年取得國際評審機構「國際健康照護品質協會」（International Society for Quality in Health Care，簡稱ISQua）的標準認證，ISQua為國際上最主要的健康照護品質學術團體，每年為全世界評審認證機構執行醫院評鑑及品質相關專業認證。「院舍評審計劃」得到ISQua評審標準認證，是對計劃標準的認同。「院舍評審計劃」也是香港首個獲得香港認可處「安老院服務提供者管理體系認證機構」的認證。

評審計劃主要針對入住長者的生活照顧需要及護理照顧程序考評，4個主要範疇為：護理照顧程序、食物及環境衛生和設施、院舍管治、資料管理，過程重視審核員工如何保障院友獲得高水平及合適的照顧。

評審員均為來自安老服務界的專業人士，包括醫生、護士、社工、物理治療師及職業治療師，他們具備3年或以上安老院舍或老人科相關工作經驗，完成35小時課堂教授、通過考試及評審實習，每次到院舍實地評審3至5日，從不同的專業角度審視院舍服務，透過實地文件檢閱、巡視環境、觀察院舍護理及康復程序、設施及管理，並與院友、家人及員工面談等方式，客觀評估院舍是否符合「評審計劃」40項標準要求，使院舍提升及改善服務。通過全面認真及嚴格監察院舍的服務質素後，評審員提交報告，再經過委員會審批有關的院舍是否達到標準，院舍才會獲通過評審認證書證明。

由於普羅大眾不容易分辨院舍水平質素，故參考專業人士的意見非常重要，以確保長者得到優質服務。長者可向就近的長者地區中心、長者鄰舍中心或家庭服務中心社工查詢，仍然在醫院的長者可詢問醫務社工。社會福利署於2019年10月31日推出一個5年「私營安老院認證資助計劃」，目的也是鼓勵全港500多間私營安老院參加認證，以持續提升服務水平，而「院舍評審計劃」不僅在香港認可處取得認可資格，更是目前本港唯一受到國際認證組織ISQua認可的標準。

最後，入住老人院舍並非簡單的決定，既要顧及長者的接受程度，亦要了解院舍合適與否，市民可從不同渠道蒐集資料或尋求協助，助長者安心享受晚年。

「院舍評審計劃」詳情、通過評審院舍資料：www.hkag.org/index_RACAS.html或掃描QR code。

文：趙迪華（香港老年學會副總監）