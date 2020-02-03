50歲以上女性 過半骨質密度偏低 初老骨頭脆 「手」當其衝

但去年兩人先後跌傷手——陳局長於3月滑倒致輕微骨裂並觸及手腕舊患，右手需要打石膏；鄭司長11月跌倒受傷，手腕橈骨遠端骨折，要動手術固定及復健治療。

這正正反映骨折問題在香港女性young old中有多普遍，以及對她們繼續工作的威脅。

Young old女性的骨折，看似是由滑倒、受傷引起，但其實問題可能醞釀多時！背後藏着骨質疏鬆這個隱形疾病，骨骼組織無聲無息改變，直至骨頭變得非常鬆脆，輕輕一碰就可導致斷骨。50歲以上的女性，過半骨質密度偏低，普遍程度就如生白頭髮一樣，似是年紀增長的必然後果。

停經後雌激素大降 骨質流失

為什麼骨質疏鬆如此普遍呢？最主要原因涉及荷爾蒙、年齡和缺鈣，其次藥物、煙草、咖啡因及其他疾病的影響。更年期後婦女雌激素分泌大幅下降，骨骼系統新陳代謝更替因而大幅流失骨質，在停經後10年患上骨質疏鬆的風險相當高。隨年齡增長，新陳代謝減慢、骨質密度又會慢慢地流失，即使是男性，70歲後骨質疏鬆也十分常見。香港中文大學2001年研究顯示，超過兩成65歲或以上的男士患有骨質疏鬆症。缺鈣問題在亞洲尤為普遍，因為很多人都有乳糖不耐症，牛奶或奶製品一般吃得比西方人少。

至於藥物方面，主要可引致骨質疏鬆的藥物包括類固醇藥、抗癌藥和腦癇症藥。疾病方面，最常見的是內分泌病如甲狀腺亢進、血液疾病及癌症。同時，抽煙及過量咖啡因也可以加速骨質疏鬆。

手腕斷骨 或嚴重脆性骨折前哨

骨質疏鬆可以影響整副骨骼，斷骨可以在不同地方出現，但有些部位較易骨折，其中最常見部位包括：手腕骨、脊骨及股骨頸。

鄭司長及陳局長的骨折都出現在手腕骨。正正是50至70歲患有骨質疏鬆的人最易出現骨折的部位。這個年齡的骨質疏鬆主要影響手腕骨及脊椎骨，當跌倒時伸出手去支持身體，手腕成為最受力部位因而受傷。手腕斷骨可以令手腕變形，影響手的靈活度及日常生活，雖對性命無礙，但我奉勸出現這骨折的人千萬別掉以輕心，因為這是更嚴重的脆性骨折的前哨。

不知不覺變矮 嚴重可致癱瘓

另一個非常常見的骨折位於脊椎骨，同樣是在骨質疏鬆較早期出現，脆弱的脊椎骨受到一點碰撞或過量負重，可以引致不同程度骨折，造成脊柱高度減少。輕微的話，患者可以不自知，只發覺自己愈來愈矮，出現「老縮」，或背部向前彎，整個人都會彎下來。嚴重的話，背痛令患者長時間難以落牀行走。胸部脊椎骨嚴重變形更可以影響呼吸。有部分患者甚至出現脊髓神經線被壓導致下肢癱瘓。

股骨頸骨折 1年內死亡率一至兩成

但最危險的骨折是股骨頸骨折。股骨頸部分的骨質疏鬆症一般於65歲之後發生，所以骨折多見於75歲或以上的人。75歲以上的老友記跌倒後反應較弱，沒有做保護動作的情况下屁股着地，大力撞擊髖關節。股骨頸折斷後，患者不能走路，如不動手術就要臥牀2至3個月，骨頭才有可能再次受力。如果能夠動手術，雖然可以短期內重新落地，不過即使病人努力配合術後復健，行路能力也會下降。

有一名80歲女士，本來步行自如，十分能幹，獨居的她可以每日自行出門乘巴士，甚至到親戚家中幫忙家務。有一天，她乘巴士嘗試行樓梯上上層時不幸滑倒，導致股骨頸骨折。她入醫院換了人工髖關節，之後經過一段時間鍛煉後可以重新行走。不過，她再不能如以往般自如地獨自出門，行路時需用上拐杖。她不能再到親戚家幫助家務，反而要找家務助理替她做飯和清潔家居。經歷了生活上的大變，由助人者變成受助者，是有點難以適應。及後她的健康快速衰退，幾年後生病離世。

這是我堂姊的故事。我在醫院照顧髖關節骨折病人多年，看過很多情况比堂姊更差的病人，直接變成需要長期倚賴他人照顧、入住養老院。香港更有文獻數據指出股骨頸骨折病人，1年內死亡率是一至兩成。骨質疏鬆，可以很恐怖吧！

檢查骨質密度 加鈣戒煙少咖啡

幸好，骨質疏鬆是可以醫治及預防。預防骨質疏鬆，大家都應遠離煙草及避免過量咖啡因，飲食上應注意鈣質的攝取。更年期後婦女及年長男士應接受骨質密度檢查，若發現骨質疏鬆就要接受治療。很多歐美國家已經向國民提供免費骨質密度檢查及相關藥物治療，但香港仍未有相關政策。最近香港骨質疏鬆基金會、香港骨質疏鬆學會、香港中文大學賽馬會骨質疏鬆預防及治療中心與香港老年學會向政府提出，為所有未曾做過骨質密度檢查的65歲以上婦女及70歲以上男性，提供1次骨質密度檢查及最少3年骨質疏鬆藥物治療。可惜這個計劃尚未實行。陳局長經歷了骨折後會否加快執行仍是未知之數，所以，如果你正是這年齡，現在就該做骨質密度檢查，看看自己有沒有需要治療了。

踏入鼠年，謹向各位人生下半場的讀者拜個年，祝願大家身體健康！要身體持久健康，記緊及時關注自己的骨骼啊！

文：梁萬福（老人科專科醫生）

編輯：梁小玲

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