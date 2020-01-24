吾生有杏：院長醫生周記（100）：一個沒有口罩的周末

雖是醫生，下班後便是一個普通市民，買不到口罩也無可奈何。我在醫院工作的時候固然有足夠的防護裝備，但總不能把防護公物帶回家私用。既沒有特殊途徑入貨，也沒空排隊搶購，所以全家人只能夠注重個人衛生，減少踏足人煙稠密的地方，經常洗手及盡量避免觸碰口鼻。儘管如此，我今天還是要到超市補充日用品。想到自己並沒有任何症狀，最近在醫院也沒有接觸傳染病人，過去兩星期亦沒有往返大陸，所以我決定在沒有口罩的情况下到超市去補充日用品。

有限條件下盡力做好

從屋企步行到超市約十分鐘，街上行人比平日明顯少了很多，空氣不覺混濁。我一路上不斷提醒自己，雙手要盡量避免觸摸公共設施，例如不要觸摸扶手電梯等。一踏入超市，便發現不少市民忙於入貨，架上的消毒用品及食糧早已一掃而空。幸好我需要的日用品並非街坊搶購的目標，只是排隊付款的人龍不短，旁人不時向我這個「沒有戴口罩的人」報以奇異的目光。見到身邊所有人都戴上口罩，我想我還是「安全」的吧。返家後我第一時間用皂液洗手，而這個周末的「超市之旅」也就如此平安完成了。

請不要誤會，我不是認為口罩不重要，也不是鼓勵心存僥倖或對防疫掉以輕心。能夠有充足的保護裝備固然最理想，只是現實情况往往未能盡如人意，我們就在有限的條件下盡力做好，保護自己和身邊的人。面對新型病毒來襲，我們還是要生活、還是要面對每天的挑戰。盼望我們能夠更加堅強，齊心抗疫，早日打勝這場硬仗。

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮