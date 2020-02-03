e代精神：AI永遠無法取代的事

對於複雜的運算，人腦已經被機器遠遠拋離。例如2016年AlphaGo擊敗了韓國職業九段棋士李世乭，便是藉着深度學習不同棋譜中多達3000萬步棋着，和數百萬次自我對弈的神經網絡運算，來建立一套下棋法則。在對弈過程中，人類會顧慮成敗得失而受情緒影響，相對機器在運算上只是純粹為求結果，更突顯人機之別：撇開勝負，機器在情感連接、模糊配對，甚至潛意識聯動上仍未能突破，更遑論對「意義」一類人文概念之理解。

生活經歷 轉化「情緒記憶」防衛

人類大腦有着強大的情緒中心，將日常生活遇到的體驗，當中的情緒感覺編譯成「情緒記憶」，儲存在腦內的「杏仁核」（Amygdala）。我們的主要情緒，包括喜悅、憤怒、哀傷、恐懼、厭惡、驚奇、擔憂、窘迫、嫉妒、自豪、慚愧、羞恥等，當中大部分都屬於負面，這可能源於在進化過程中，為求生存而採取保守的防衛法則。

依靠情緒記憶系統，人類能因應過往經驗，迅速地就環境中的蛛絲馬迹作出即時反應，利用比如恐懼、厭惡等情緒來保護自己，增加了大腦對信息處理的效率。可是，這種迅速反應的代價，卻犧牲了精確性，導致偶然會出現「杯弓蛇影」的現象；以至驚恐、創傷後遺症等，亦是因為這個系統因超越了負荷而出現毛病，而令人變得過敏，成為「驚弓之鳥」。

負面情緒記憶也是力量來源

不過，負面的情緒記憶亦是力量的來源。比如憤怒時產生的攻擊性、擔憂時發揮的思考能力，和恐懼時為求生而逃跑的反應，往往會令人發揮無限潛能。最重要的是，無論正面抑或負面的情緒，一些經歷都賦予我們生存的意義，讓我們細味到生活的甜酸苦辣，學會盼望、懂得珍惜。從這個角度看，人類的情緒，或許就是進化出來的一種優勢。我們更應該珍惜擁有機器所欠缺的，主動體會他人的感受，讓彼此藉着共情而變得更和諧、更團結，而這些都是人工智能無法取代。

文：傅子健（精神科專科醫生）