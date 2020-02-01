1. 原子筆芯為何比啫喱筆幼？

兩者均是透過筆尖鋼珠滾動，帶出墨水形成字迹。原來原子筆誕生時的筆芯比現今的粗得多，但由於筆頭鋼珠用得多會損耗，書寫約兩萬個英文字母就會開始漏墨，陳冠宇說：「為了解決漏墨問題，因此要減少墨水量，限制書寫字數在1.5萬個字母內，促使原子筆芯轉為現在的粗幼度。」至於啫喱筆芯為何較粗？是因兩者所用的墨水不同，原子筆使用油性墨水，啫喱筆則是用中性或水性墨水，黏度較低，書寫時出墨量比原子筆多，因此筆芯要粗一點，以便多盛載墨水，讓啫喱筆更為耐用。

2. 筆桿為何多呈三角或六角形？

筆桿的形狀及設計，也考慮到用家書寫體驗及舒適度。呈六角或三角形的筆桿符合人體工學設計，陳冠宇表示：「當手握筆桿時，拇指、食指、中指分別處於筆桿六角形或三角形的截面上，形成穩定的三角形結構，握筆變得輕鬆。相反，握圓柱形筆桿時，手比較容易向下滑，所以手握位置通常帶有坑紋或橡膠墊，增加握筆手指與筆桿摩擦力，以防跣手。」至於鉛筆筆桿多為六角形，除了握筆時較「穩陣」，亦避免鉛筆從桌子滑落地上而跌斷筆頭鉛芯。

3. 筆蓋為何有小孔？

很多原子筆或簽字筆蓋有許多小孔，設計背後十分貼心，原來是以防有人誤吞筆蓋，卡在喉嚨引致窒息，尤其是氣管狹窄的小童，陳冠宇解釋：「萬一筆蓋卡在氣管，空氣也能穿過筆蓋，爭取救治時間。」

他補充：「內地、英國及國際標準組織ISO對筆蓋尺寸、通氣面積、空氣流通量也有明確要求，如內地標準，在室溫最大壓力差1.33kPa下，筆蓋通氣量最少應達每分鐘8公升。」

4. 日本品牌為何多生產細筆尖的筆？

為什麼坊間常見圓珠直徑為0.5mm、0.3mm、0.2mm的啫喱筆，多是日本品牌生產，而西方品牌則多生產0.7mm或以上的原子筆？原來與書寫字形有關。

拉丁字母筆畫多具圓孤形，筆尖順滑有利書寫，而原子筆用的油性墨水黏度較高，書寫較順暢，筆尖粗亦能增加書寫時的暢順度，因此西方品牌多生產筆尖較粗的原子筆；反之，日文漢字多轉折筆畫，部分文字筆畫複雜，書寫時阻力大，用黏度較低的水性或中性墨水啫喱筆，配合細小筆頭，有利書寫，所以坊間常見細筆頭啫喱筆，多是日本品牌生產。

5. 擦擦筆如何擦走墨水？

近年流行的擦擦筆（又稱擦擦隱形筆），書寫時像一般原子筆筆觸，但只要用筆端的橡膠擦拭，就像使用鉛筆一樣能擦掉字迹，關鍵在於所用的「熱敏墨水」會對熱力產生反應。陳冠宇解釋：「熱敏墨水由染料、顯色劑和顏色溫度調節劑所組成，書寫時，染料與顯色劑結合，因此能顯示字迹，但當用橡膠擦拭時產生熱力，顏色溫度調節劑使染料跟顯色劑分離，染料變成無色狀態，因此令字迹變透明，像消失了一樣。」

不過，當溫度在零下20℃左右，染料會重新與顯色劑結合，字迹再次出現。採訪當日，記者用擦擦筆寫下「設計科學」4個字並擦掉，然後放進雪櫃冰格大半小時，字迹再次出現。