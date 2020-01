沙發薯：一切大事只是重演

【明報專訊】今日是年初七人日,但新正頭未過,香港人已忙於與武漢肺炎打仗。戴着特權口罩的高官,對專家和民間震耳欲聾的封關要求充耳不聞,不認命的小市民唯有利用各種方式自救,無論是以天價網購口罩,抑或排長龍買消毒用品,甚至以火燒隔離營來警告政府「If we burn, you burn with us」。