拒複製西班牙本店 星廚為港玩創簡約歐菜

露天茶座歎無敵維港

在尖沙嘴海港城商場地面，有一個面對維港景兼天星碼頭的位置，更有得天獨厚的露天座位。近日這裏換上一個優美的女孩名字Amelia，原來是這間新餐廳行政總廚Paulo Airaudo女兒的名字。Chef Airaudo在西班牙聖塞瓦斯蒂安（San Sebastián）有一間同名餐廳，開業約半年便火速摘下米芝蓮1星榮譽，走的是精緻現代歐洲菜路線，但香港分店則顛覆了原來的概念，走簡約輕鬆的歐洲意菜路線，Chef Airaudo亦為香港店創作出九成九的全新菜式。Chef Airaudo的廚藝經歷一直與「星」有緣，曾於兩間3星名店工作，包括西班牙Arzak及英國Fat Duck，他亦分別於日內瓦開設La Bottega、倫敦的Da Terra及以女兒名字命名的西班牙Amelia等，全屬星級餐廳。Chef Airaudo出生於意大利，帶阿根廷血統，遊遍歐洲的他最愛創新，他說：「相比起亞洲人，歐洲人很少遊遍世界，而不少亞洲人經常出遊，又不惜飛到其他地方品嘗美食，甚至已來過我西班牙的店，因此在開設香港Amelia時，如果只是複製本店，大家不會覺得有驚喜。」

Chef Airaudo又說，大約6年前受邀來港參與主廚聯乘活動時，已發現香港是個活力十足，又容易找到世界食材的好地方，此後每次來港，都一直嘗試發掘本地的食材融入其料理中，他的煮食理念一直是「要將簡單優質食材，以歐菜技巧發揮其美味」，而且香港店走簡約及親民價路線，可以令客人更開心滿足，這亦是他在港開店的目的。香港店的團隊也強大，主理的美籍越南裔主廚Son Pham同樣學藝於世界有名的Noma、日本及香港龍吟，與Chef Airaudo以創新手法創作出新菜式。

秘製辣醬伴香蕉 魚子醬添鮮

香港店的餐牌不複雜，前菜及主菜約有10款，再配搭4至5款甜品，雖然並非複製西班牙店，但某些適合的菜式也有特別加到餐牌中，好像Chef Airaudo原創的自家製牛骨髓牛油麵包，以及魚子醬伴香蕉、冧酒雪糕等都可在香港店吃得到。

記者必須提醒大家，萬勿錯過這裏的甜品，廚師所用的食材雖然只有簡單數款，但花心思處理後，味道變得不平凡，當中的焦糖香蕉，就先以Chef Airaudo的西班牙秘製辣醬塗在香蕉上，再煮至焦糖化，吃時居然在味蕾的後勁中滲出少許辣味，將魚子醬的鹹鮮及冧酒酒香帶到一個新層次，驚喜十足。

至於主菜中的野鴿伴白菜配味噌葡萄柚子醬，野鴿的生熟度及肉汁處理得恰如其分，再配搭先煠後烤的本地白菜，將白菜甜味引出，再配上野鴿肉汁，體現了本地食材融入創新的歐洲料理中，而Chef Airaudo亦大讚本港的海鮮質素很好，未來會加入更多本地海產菜式，讓香港店更具本地個性。

■Amelia

地址：尖沙嘴海港城海運大廈 G/F OTG63舖

查詢：3705 1983

文：潘小熊

編輯：梁小玲

電郵：food@mingpao.com