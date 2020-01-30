大師聯手 華麗碰撞 顛覆時尚

在紛擾的時尚界中，能多年來堅持自己，保有當初走進這大觀園的初衷來到2020這個年頭的，相信是世間稀有。但這個圈子裏，確實有這樣一個人物，還保有個人對時尚的一點見解，一點堅持，也就是這樣一點一滴的累積，成就其今天的本事。有「時尚界陶淵明」之稱的Dries Van Noten，身處這個花花世界，卻還能以自己的步調種出純凈之花，2020年度的春夏系列，更與法國時裝設計師Christian Lacroix聯手合作，創造出一個令人目眩的系列。

異國風情遇上華麗設計

眾所周知，Dries Van Noten的設計以異國風情見稱，而Christian Lacroix則以華麗裝飾性的藝術感服飾先行，看似風馬牛不相及的設計風格，卻拼湊出震撼人心的設計，碰撞出近年時尚界最澎湃的創意火花。更難得的是，Christian Lacroix近年已幾近絕迹時尚界，這個系列可說是他自2009年隱退後載譽重來，其看頭是肯定的。

的確，這是一個令人驚歎的crossover。Dries Van Noten也在訪問中說：「這個合作的想法在新季度開展之初便已孵化，我發現自己極需將熱情、豐富又帶有分量感的元素注入設計中。我一直受1980與90年代的風格吸引，觀察當時人們的多層次穿搭、當時的高級訂製服對細節專注的精神、那個時候的美藝風格，乃至當時設計師帶享樂味道的大膽創意；那瞬間，我領會到這些啟發我的靈感，全都指引我將目光轉向Christian Lacroix一手開創的時尚世界。」

系列展現Dries的標誌設計元素，將羽毛、花卉、豹紋、斑馬紋、波點等設計點綴在紡紗、緞面衣料上，注入珠寶色調的分量感剪裁，是系列的重點之一。野性的豹紋、斑馬紋與花卉印花建構成有趣的意象，綴以刺繡的鬥牛勇士外套和取經自1980年代的厚墊西裝，是對當時時裝界的一次revisit，添上抽繩細節的balloon sleeve和羊腿袖，與點綴褲邊的ruffle細節遙相呼應。

用色大膽 詩意中流露奢華

色調運用上，這季也是大膽創新的一次示範。在一眾如寶石亮眼的色彩中，加入芥末黃與苔蘚綠，同時又以沙粒般的米黃作為飽和度的中和，搭配上不時於前襟或衣領出現的珠寶裝飾，做出既具詩意又尊貴的奢華意象。

當然，作為一名出色的高級訂製服設計師，Christian Lacroix的功架在系列中是隱藏不了的。Dries Van Noten設計最常見的波點、條子和絢麗的珠寶刺繡，與Christian Lacroix突顯雕塑感剪裁功力的綢緞禮服和層疊紗裙，兩者一起拼出如couture風格的設計。以上千塊珠片堆出的漸變色彩花卉圖騰、沾染東方文化氣息的懷舊風印花、織入抽象花形的絲綢與薄紗，二人設計的鬼斧神工在同一個系列中呈現，是時尚界難得的一次。

看到熟悉的Dries衣飾，像連帽衣，密摺褲，大領風褸等，被注入了不一樣的華麗元素，這不止是忠粉們的驚喜，也令時尚界嘩聲四起。在令人生厭的速食年代，看到如此不一樣的東西，讓我們對這個令人煩厭的世界重現一絲期望。

查詢：Dries Van Noten 2845 4606

文：張言志

統籌：John Wan

編輯：王翠麗

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