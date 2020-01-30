產品設計師劉臻 傳承蘇繡 編織蝴蝶夢

對很多做生意的人來說，創業未必是從小到大的夢想，很多時只是剛好在人生路上遇到一個契機，例如被朋友邀請合伙，一同開拓新公司；有些人則是誤打誤撞，在日常生活中發掘到自己的喜好或專長，順勢將其發展成事業，從此踏上「做老闆」之路。現時28歲，擁有自家奢侈飾品品牌Novel Fineries的劉臻（June Kimberly Lau），就屬於後者。

第一次與June見面，身穿黑色西裝外套，臉帶笑容的她，訪問甫開始便侃侃而談，給人爽朗大方的感覺，舉手投足散發自信；但更吸引人的，莫過於她外套口袋中露出的一塊藍綠色蝴蝶袋巾。

送男友蝴蝶刺繡袋巾 啟發創業

June大學時期於英國修讀工程系，畢業後曾在德國的adidas總部擔任產品開發員，後來回港成立Above Blue Design工作室，從事產品設計。其後創辦自家品牌，全因3年多前的一次機緣巧合。當時June打算送一份獨一無二的禮物給男友，剛好在蘇州旅遊時遇到一班做雙面刺繡的工匠，眼見這門手藝非常獨特，又是國家級非物質文化遺產，於是便靈機一觸，向當地工匠請教，製作出人生第一塊蝴蝶刺繡袋巾。色彩奪目的蝴蝶翅膀掛在心口上，象徵「You give me butterflies 」（你讓我心動）。

對從沒有接受過正規藝術教育的June而言，以設計袋巾賺錢完全是意料之外的事。「一開始只是興趣，完全沒有想過要用來做生意，但很多朋友看過後都說不錯，可以嘗試一下。」在身邊人鼓勵下，June嘗試將這些袋巾向外推廣，拍攝硬照、寫新聞稿，全部一腳踢，後來更在連卡佛舉辦的「時尚新力量」（The Next New）設計比賽中獲勝，取得第一張訂單。「那時候我其實是膽粗粗報名，評審問我wholesale price是什麼我都不知道，但可能這類東西大家沒有見過，有興趣了解，之後贏了比賽我才慢慢從頭學起。」當時June一口氣製作了50件不同款式的蝴蝶袋巾，3個月已回本，其後在政府資助下，更有幸前往巴黎、日本、米蘭等地推銷，加上傳媒報道，愈來愈多人認識Novel Fineries，一直順利經營至今。

傳統工藝結合現代時尚設計

June喜歡設計，同時熱中探索世界，一有時間就會四出旅遊尋找靈感。除了蘇州雙面繡的蝴蝶袋巾，品牌還有其他以不同地方傳統工藝製成的飾物。例如Obi Bow系列bow tie，利用日本舊有和服布料，由當地和服大師模仿女性和服腰帶結綁製而成，精緻的彩繪暗花圖案，洋溢日本傳統的美藝氣息；另一個名為Gorget的頸飾系列，以中世紀戰爭時期保護喉嚨和胸口的護喉甲為靈感，每件作品均採用丹麥哥本哈根的膠珠和日本的玻璃珠，並由印度的工藝匠人花上50小時串製而成。「我喜歡做些與別不同的accessories。戒指、手鏈、髮夾之類我自己很少用，反而做這些『騎騎呢呢』的東西我會比較ok。」June笑道。這樣與別不同的設計概念，反映她喜歡發掘新事物的個性。

正因為產品夠特別，不用擔心被其他品牌的設計取代。「很多大brand都有出類似的accessories，但好像蝴蝶袋巾就比較少有，而且這種人手刺繡技術都replicate（複製）不到」。June的最終目標，是繼續沿用和發掘世界各地的傳統工藝技術，結合現代時尚的設計，讓它們能傳承下去。雖然每件產品都是人手製作，價格相對較高，但作品買賣背後，也是June為培育下一代工藝師而出一分力。「我們每件袋巾有30%利潤會捐到蘇州，讓當地刺繡師培訓年輕徒弟，讓這個傳統可以carry on。」

研發新布料 有助設計產品

品牌至今成立近4年，June邊做邊學，認為經營生意全靠一種gut feeling。「以前光做產品設計的時候我只需要please客人，很多事情都不用想，但在Novel我不能只做自己認為好看的product，還要考慮savings、回本等問題，風險大很多。」即使如此，創業始終需要嘗試，不肯踏出第一步就注定不會成功。「要試（研發新產品）不要緊，但要試得廉宜，fail一定會有，但不能只顧一味衝而浪費金錢。」

至於來年計劃，June表示會與不同公司合作，在品牌推銷以外，亦會專注研發新布料，以助設計產品之用。

文/ Angel Hong

編輯/梁小玲

查詢：Novel Fineries novelfineries.com