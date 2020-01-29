觀蔚山奇岩 拜統一大佛 攀外雪嶽挑戰3000階梯

蔚山岩路線 適合新手

雪嶽山國立公園位於韓國江原道，面積約398平方公里。雖然公園的入口眾多，但當中以包括雪嶽洞、新興寺、蔚山岩及權金城等景點的外雪嶽最為人熟悉，而且交通亦最為便利，距束草市只約40分鐘車程，巴士班次亦較頻密。園區內其實有不少登山路線，但前往大青峰的路程較遠，來回約20公里，攀升幅度亦大，除非有豐富行山經驗，否則還是建議走蔚山岩路線。

蔚山岩雖然只高約873米，獨特的外形非常搶眼，這座巨形奇岩由6個花崗岩山峰組成，令所有愛行山人士躍躍欲試。要登上蔚山岩說難不難，說易也不易，因為最崎嶇一段山路已被修葺成一條頗成熟的登山路徑，由以往崎嶇危險的石頭路，變成現時完整的鐵梯，所以基本上不用什麼登山技巧；不過，由山腳走至山頂，梯級總數據說多達3000級，而且山頂前數百米的梯級高低差亦較大，很易令人走到氣喘！可幸沿途非常多景點，所以雖然今次的路線全長7.7公里，還是要預留4至5小時慢慢爬坡及遊覽。

全長逾7公里 宜預留4至5小時遊覽

由束草市外巴士客運站乘搭巴士前往雪嶽山國立公園，下車後可經牌坊走到售票處，成人每位收費3500韓圜（約23港元）。進入園區後，可跟往新興寺方向的指示牌走，首先會經過一座高約14.6米的青銅大佛，據說這座統一大佛是最接近北韓的大佛，興建歷時11年，是為了祈求朝鮮、韓國早日統一所建，而統一大佛面向的就是雪嶽山。

穿過新興寺，經過兩座石橋便到達安養庵，它的左邊就是登上蔚山岩的路線，據說庵旁兩座金塔內藏高僧的舍利子。再向前多走一會，石級終於出現。石級初段高低差不大，放慢腳步拾級而上，也不算太辛苦。沿途經過一座小小的內院庵，再往上爬十多分鐘便來到較多遊人停留的繼祖庵。遊人多是因為這裏可近距離看到蔚山岩，其次是庵前有一塊稱為「搖晃石」（Heundeul Bawi Rock）的巨石，它足足有兩米多高，雖然傳說可以一個人徒手推動，實際上卻非常穩固，吸引很多遊人一試。巨石後的繼祖庵則是一個中空石窟，內裏供奉着不少佛像，也是很值得參觀的景點。

怪石原是「棄置品」？

在繼祖庵稍事休息，終於要開始挑戰800級的「地獄爬坡」梯級，不少遊人也要停下休息數次，才能走上蔚山岩的頂部。由於蔚山岩的景觀非常開揚，所以整個外雪嶽的景色都可一目了然，甚至可以看到遠處的大青峰。山頂四周架起了圍欄，但其實通道頗窄，兩邊又是懸崖峭壁，如果畏高，相信也很難走到最接近蔚山岩的角落拍照。

蔚山岩的奇形怪狀，背後自然有不少傳說，其中一個指這塊巨岩原本位於韓國南部，一名神仙原意將它送到朝鮮金剛山作裝飾，但可惜金剛山已被一眾神仙的石頭放滿，結果這位神仙便將它棄置在雪嶽山。聽到這個傳說後筆者不禁呆了，因為實在很少在神話中聽到一些景點竟然是「棄置物品」！參觀完畢，只要按原路下山就可離開，但留意部分梯級微微往下斜，下山時要小心滑倒。

■其他景點

搭纜車遊山城遺蹟

在外雪嶽這邊的雪嶽山國立公園內，還有一個非常多遊客參觀的景點，就是要乘搭纜車（成人來回票價10,000韓圜，約67港元）才可到達的權金城古城遺蹟。根據園內指示牌所載，據說權金城是權氏及金氏為了逃避戰亂，於公元1254年舉家來到此處，修築山城以作防禦。雖說是一座山城，但現時外觀上只看到大石堆，完全沒半點城的概念，不過岩上的視野極廣闊，相信有助及早發現敵人來襲。以往權金城可讓人爬上頂處，不過現時已嚴禁攀爬，而且城的四周都是直壁，遊覽時要特別小心。

■旅遊錦囊

簽證：特區護照免簽證

匯率：1000韓圜約兌6.7港元

機票：2月首爾航空來回香港首爾機票，連稅約1191港元起

交通：首爾前往束草市，可於東首爾巴士總站或京釜線高速巴士總站，乘搭長途特快巴士前往總站下車，成人來回票價為31,200韓圜（約209港元），車程約2小時20分鐘。然後於束草市外巴士客運站，乘搭7號或7-1號巴士前往雪嶽洞（小公園），成人單程1260韓圜（約8.4港元），車程約半小時

■由我帶路

首先在iOS或Android手機上安裝ViewRanger活動紀錄程式，登記成為會員後，只要在瀏覽器上輸入連結（bit.ly/36u7136），或用手機掃描QR code，手機系統就會自動打開ViewRanger網站，這時再點選Open in the ViewRanger App，就可以程式開啟及下載備有衛星定位的路線資料，去到當地再開啟這條路線，就可跟着衛星導航指示行山。此外，亦可在應用程式內搜尋「Ming Pao」用戶，就可檢閱以往曾介紹的路線資訊。

文：Wongyim

編輯：王翠麗

電郵：lifestyle@mingpao.com