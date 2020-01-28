論盡教育：再談校長風骨

工作紙唱衰中國還是講事實？

王師奶成日給老爹耳提面命，千祈唔好牽涉政治話題，否則唔死一身潺。父命難違，小婦人下筆如履薄冰，即如本文，絕對與政治無關。重點是，那名英語教師寫的是否事實？美國黃石國家公園河水清澈，王師奶親眼所睹，可以作證；至於我們中國某些河流污染也是事實，官方好多調查亦有報道，這證明工作紙的內容都是事實。祖國幅員廣大，人口14億，二戰後一窮二白，百廢待舉，數十年間，將中國變成現代化國家，世界第二經濟體，得來不易。不能否認，我們仍有進步空間，需要的是信心，不是玻璃心。比較河流的清潔程度，與洗腦何關？

回頭說培基小學本身，它發聲明指涉事教師一時疏忽引起誤會，又說校方對工作紙引起爭議深表遺憾，稱已嚴肅跟進事件，與涉事教師了解事情始末後，知悉教師沒有政治取向，只因一時疏忽引起誤會，深感抱歉。校方表示，日後會加強審視教材，並會重新派工作紙予學生，强化正向教育。相信培基小學黃清江校長是教育有心人，也是一位有經驗的校長，他想迅速將事件撲滅於萌芽之時，於是又遺憾又道歉。

內容真確 何須道歉？

王師奶明白黃校長用心，怕人投訴，不想事情擴大。不過黃校長，接到投訴要分析，不是有人投訴就害怕、豎白旗、跪低。小婦人為那個英文科教師呼冤，工作紙內容真確，何疏忽之有？你又了解過該教師並無政治取向，那就更有責任維護其專業和尊嚴。你只需解釋該工作紙的真實和原意，毋須道歉和遺憾。小婦人早幾期寫過〈校長的身教〉，家庭與學校合作事宜委員會委員方奕展先生談及「校長的風骨」，小婦人認為黃清江校長，這正是你展示風骨的時候。第一、你有責任保護你沒有做錯的員工，顯示你是一個有擔當的領袖；第二、你應理直氣壯面對無理的投訴。你說必須讓學生以持平客觀的態度分析問題和討論解決辦法，態度絕對正確。如果學生群中，有人親眼看過黃石公園的清澈河水，也親眼見過骯髒的深圳河，你怎能令他覺得你持平？你說會重發工作紙，強化學生正向教育，難道新的工作紙說黃石公園的河水滿是垃圾，中國的河流清澈見底，如此就是正向？

王師奶知道校長難做，一個有風骨的校長難尋。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第278期]