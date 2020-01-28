副刊
Happy PaMa 教得樂 第278期

Happy Pa Ma

上一篇

論盡教育：再談校長風骨

【明報專訊】談校長風骨好似係好縹緲的事，王師奶心目中，好校長標準不敢奢望包括風骨在內。翻聽商台《光明頂》節目，陶傑先生評論沙田培基小學因一張工作紙，引致校長要向公眾道歉的事件。呢輪教師頭頭碰着黑，連帶校長都成身蟻。事緣一名英文教師在一張小二英文工作紙，描述美國黃石公園河水清澈，人民亦善待河流；相比中國某些河流骯髒，人民將垃圾和污水倒入河中。內容遭網民放上facebook，投訴教師「別有用心」、「圖為學生洗腦」，要求校方嚴懲。未寫下去前，要先為培基小學的英文程度喝彩，也為涉事的英文科教師鼓掌，一間普通的資助小學，二年級學生的工作紙程度如許，難得之至。

工作紙唱衰中國還是講事實？

王師奶成日給老爹耳提面命，千祈唔好牽涉政治話題，否則唔死一身潺。父命難違，小婦人下筆如履薄冰，即如本文，絕對與政治無關。重點是，那名英語教師寫的是否事實？美國黃石國家公園河水清澈，王師奶親眼所睹，可以作證；至於我們中國某些河流污染也是事實，官方好多調查亦有報道，這證明工作紙的內容都是事實。祖國幅員廣大，人口14億，二戰後一窮二白，百廢待舉，數十年間，將中國變成現代化國家，世界第二經濟體，得來不易。不能否認，我們仍有進步空間，需要的是信心，不是玻璃心。比較河流的清潔程度，與洗腦何關？

回頭說培基小學本身，它發聲明指涉事教師一時疏忽引起誤會，又說校方對工作紙引起爭議深表遺憾，稱已嚴肅跟進事件，與涉事教師了解事情始末後，知悉教師沒有政治取向，只因一時疏忽引起誤會，深感抱歉。校方表示，日後會加強審視教材，並會重新派工作紙予學生，强化正向教育。相信培基小學黃清江校長是教育有心人，也是一位有經驗的校長，他想迅速將事件撲滅於萌芽之時，於是又遺憾又道歉。

內容真確 何須道歉？

王師奶明白黃校長用心，怕人投訴，不想事情擴大。不過黃校長，接到投訴要分析，不是有人投訴就害怕、豎白旗、跪低。小婦人為那個英文科教師呼冤，工作紙內容真確，何疏忽之有？你又了解過該教師並無政治取向，那就更有責任維護其專業和尊嚴。你只需解釋該工作紙的真實和原意，毋須道歉和遺憾。小婦人早幾期寫過〈校長的身教〉，家庭與學校合作事宜委員會委員方奕展先生談及「校長的風骨」，小婦人認為黃清江校長，這正是你展示風骨的時候。第一、你有責任保護你沒有做錯的員工，顯示你是一個有擔當的領袖；第二、你應理直氣壯面對無理的投訴。你說必須讓學生以持平客觀的態度分析問題和討論解決辦法，態度絕對正確。如果學生群中，有人親眼看過黃石公園的清澈河水，也親眼見過骯髒的深圳河，你怎能令他覺得你持平？你說會重發工作紙，強化學生正向教育，難道新的工作紙說黃石公園的河水滿是垃圾，中國的河流清澈見底，如此就是正向？

王師奶知道校長難做，一個有風骨的校長難尋。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第278期]

相關字詞﹕反華 反華信息 黃清江 投訴教師 培基小學 名人KOL 王師奶 論盡教育

上 / 下一篇新聞

百搭米線 千變萬化揀得爽
百搭米線 千變萬化揀得爽
最佳配角：必等脆滑雞翼 孜然暗暗發功
最佳配角：必等脆滑雞翼 孜然暗暗發功
流水響小桂林行大運 人狗同樂
流水響小桂林行大運 人狗同樂
帶狗行山貼士：每15分鐘餵水 路線多樹蔭助降溫
帶狗行山貼士：每15分鐘餵水 路線多樹蔭助降溫
獸醫意見：金毛八哥西施 不宜行長途
獸醫意見：金毛八哥西施 不宜行長途
伍德偉 從賣廣告到賣生果 劍道彌補人生遺憾
伍德偉 從賣廣告到賣生果 劍道彌補人生遺憾
後記：走出喪兄傷痛 小海龜撐起一頭家
後記：走出喪兄傷痛 小海龜撐起一頭家
寫意揮毫 習國畫減壓
寫意揮毫 習國畫減壓
用具選擇：熱水洗筆破壞毛質 墨汁過期易脫色
用具選擇：熱水洗筆破壞毛質 墨汁過期易脫色
名人親子：高齡新手爸媽 黃澤鋒自信與女兒零代溝
名人親子：高齡新手爸媽 黃澤鋒自信與女兒零代溝
人生新一頁：做生意蝕清光 當游水教練肯定自己
人生新一頁：做生意蝕清光 當游水教練肯定自己
本周FOCUS．採訪手記：教師搞活動 發掘學生專長
本周FOCUS．採訪手記：教師搞活動 發掘學生專長
活動推介：招義工賣旗 支持「教育平等」
活動推介：招義工賣旗 支持「教育平等」
活動推介：細味袖珍「老香江」
活動推介：細味袖珍「老香江」
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
重要日子提提你
重要日子提提你
文化園地：機智勇敢又善良 讀好書識好鼠
文化園地：機智勇敢又善良 讀好書識好鼠
延伸閱讀
延伸閱讀
讀樂樂：拓闊視野，認識地球村
讀樂樂：拓闊視野，認識地球村
DIY：自製可愛掛畫 小萌鼠賀新歲
DIY：自製可愛掛畫 小萌鼠賀新歲
家家有禮：吱吱金鼠 新春開運
家家有禮：吱吱金鼠 新春開運
貴氣孔雀 開屏送福
貴氣孔雀 開屏送福
花花世界 甜蜜幸福
花花世界 甜蜜幸福
問專家：孩子扭計說「不喜歡你」 勿傷心責罵 先了解原因
問專家：孩子扭計說「不喜歡你」 勿傷心責罵 先了解原因
升學攻略：幼稚園及小學篇
升學攻略：幼稚園及小學篇
永明的天空：家庭覺醒
永明的天空：家庭覺醒
喜閱愛麗絲：校園裏的閱讀推手
喜閱愛麗絲：校園裏的閱讀推手
小學雞媽媽：教育電視如何講述傳媒
小學雞媽媽：教育電視如何講述傳媒
半職爸爸：不能要求孩子更多
半職爸爸：不能要求孩子更多
日式育兒記：摺紙摺出創意
日式育兒記：摺紙摺出創意
自在講媽：正念功課：一封給孩子的信
自在講媽：正念功課：一封給孩子的信
言語自聊：你賣走所有懶未？
言語自聊：你賣走所有懶未？
「言語自聊」答案
「言語自聊」答案
教大GPS：教學行政，水火不容？
教大GPS：教學行政，水火不容？
辣媽CEO：新春大吉喜洋洋
辣媽CEO：新春大吉喜洋洋