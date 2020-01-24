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Happy PaMa 教得樂 第278期

Happy Pa Ma

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辣媽CEO：新春大吉喜洋洋

【明報專訊】今日大年初四，當然先要和親愛的讀者朋友們拜年，祝大家闔府平安、龍馬精神、家庭和睦、笑口常開！

雖然過年氣氛的確一年不及一年濃厚，但今年過年市面實在特別冷清。不過無論外面景况如何冷淡，家裏永遠最溫暖，沒有比一家人圍在一起談天說地更溫馨。

想來過去7年，我們都沒有一家人齊齊整整一起過年。首先是大T去了韓國讀書，之後媽媽走了，如今又到小T在英國讀書，所以我們家過年，過得愈來愈求其，和媽媽尚在時的那種陣仗，差得實在太遠了。

話雖如此，人生的確很微妙。我最憎被洗腦，偏偏從小被母親耳濡目染的過年傳統習俗，已經根深柢固到不止洗腦咁簡單。年三十晚一定煮守歲齋，大年初一中午一定食齋，是為新一年新開始祈福。做冬團年飯開年飯也好，一定要添飯，寓意長添長有添多添好的意思。初二開年，一定要有燒肉，紅皮赤壯，大紅吉利赤壯身體好。還一定要有魚，寓意年年有餘。以前母親做的，我真的沒想過我幾乎樣樣跟到足，除了蒸糕這一項。蒸糕蒸糕，愈蒸愈高，寓意步步高陞年年進步，母親年年蒸幾十底糕派街坊的場面，歷歷在目。講起來，我之所以沒怎麼進步，是否因為我沒有蒸糕的緣故？

新年大陣仗 全因重視家人

之所以沒有跟着蒸，是因為實在大費周章，我覺得太花時間不值得。尤其我每年都收到不少糕點禮物，根本吃不完，就不必勞煩自己咁辛苦。偏偏就有好朋友試過我手勢，亦睇過我教煮食的影片，主動特意打電話給我，希望我教大家整芋頭糕。

果然冥冥中有主宰，雖然每年蒸得最多的是蘿蔔糕，但芋頭糕才是我媽媽的最愛。恭敬不如從命，我終於第一次一手一腳由買材料開始，蒸了我人生的第一盤芋頭糕。我相信媽媽應該很高興，因為我的助手是她最疼愛的孫女大T也。

從外表看來，大家可能覺得我很西化，其實我是個非常重視傳統的人，雖然未至於食古不化，但思想其實很守舊。我是活到今日，就快登六，才真正懂得媽媽的心。其實重視傳統、重視節日，是因為重視家庭、重視家人。總之一定要一家人一起食飯，食物從來不是重點（不過當然好食是最好）；是那氣氛、那味道、那感覺、那記憶，永在心中永留存。

差一點忘記了，今日亦是很多人的開工大吉日，祝各位老闆盆滿鉢滿，生意興隆！祝各位打工仔工作順利，升職加薪！祝各位自僱人士，Job多到接唔切，瓣瓣都掂！祝各位大小朋友，智慧增長，快樂學習，學習快樂！

鼠年來個好開始，今期稿費捐畀明哥派飯。身體力行，一於去捐血，呼籲全部有心人，齊齊種福。行善積德福有攸歸，恭喜發財！

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第278期]

相關字詞﹕蘿蔔糕 芋頭糕 傳統 拜年 鼠年 吉利 名人KOL 辣媽 張慧敏 辣媽CEO

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