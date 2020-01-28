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2020年1月28日星期二
Happy PaMa 教得樂 第278期
Happy Pa Ma
百搭米線 千變萬化揀得爽
最佳配角：必等脆滑雞翼 孜然暗暗發功
流水響小桂林行大運 人狗同樂
帶狗行山貼士：每15分鐘餵水 路線多樹蔭助降溫
獸醫意見：金毛八哥西施 不宜行長途
伍德偉 從賣廣告到賣生果 劍道彌補人生遺憾
後記：走出喪兄傷痛 小海龜撐起一頭家
寫意揮毫 習國畫減壓
用具選擇：熱水洗筆破壞毛質 墨汁過期易脫色
名人親子：高齡新手爸媽 黃澤鋒自信與女兒零代溝
人生新一頁：做生意蝕清光 當游水教練肯定自己
本周FOCUS．採訪手記：教師搞活動 發掘學生專長
活動推介：招義工賣旗 支持「教育平等」
活動推介：細味袖珍「老香江」
索取Happy PaMa教得樂禮品
重要日子提提你
文化園地：機智勇敢又善良 讀好書識好鼠
延伸閱讀
讀樂樂：拓闊視野，認識地球村
DIY：自製可愛掛畫 小萌鼠賀新歲
家家有禮：吱吱金鼠 新春開運
貴氣孔雀 開屏送福
花花世界 甜蜜幸福
問專家：孩子扭計說「不喜歡你」 勿傷心責罵 先了解原因
升學攻略：幼稚園及小學篇
永明的天空：家庭覺醒
喜閱愛麗絲：校園裏的閱讀推手
小學雞媽媽：教育電視如何講述傳媒
半職爸爸：不能要求孩子更多
日式育兒記：摺紙摺出創意
自在講媽：正念功課：一封給孩子的信
言語自聊：你賣走所有懶未？
「言語自聊」答案
教大GPS：教學行政，水火不容？
辣媽CEO：新春大吉喜洋洋
論盡教育：再談校長風骨
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「言語自聊」答案
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【明報專訊】（請看附圖）
[Happy PaMa 教得樂 第278期]
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