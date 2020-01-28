言語自聊：你賣走所有懶未？

懶音是日常生活常見的發音錯誤，通常是混淆了兩個發音位置相近的音。今次跟大家介紹的是/-n/和/-ŋ/兩個尾音。一般的錯誤是發音最後時嘴巴張得不夠大，令/- ŋ/誤讀成/-n/音，例如：

「橙」 /tsheŋ2/ 讀錯為 「鏟」[tshen2]

「冷」 /leŋ5/ 讀錯為 「懶」[len5]

「講」 /koŋ2/ 讀錯為 「趕」[kon2]

很多家長會問：如果發現小朋友混淆了這兩個音，應該怎樣訓練？主要分兩方面：

1. 聽力訓練

聽力訓練是改善懶音的第一步，目的是提升小朋友對語音的敏感度（phonological awareness），亦即能否分辨兩個容易混淆的音。如果小朋友根本不知道這個字的正確讀音（例如：以為「橙」是讀「鏟」），就算發音無問題，但當他見到一個橙的時候，仍然會讀成「鏟」。所以我們應該先訓練小朋友的耳朵，以下是個小遊戲，看看你或小朋友能否找出所有/-ŋ/音？請把有/-ŋ/嗯音的小格填上顏色，看看最後見到什麼東西？（圖2）

2. 發音練習

當小朋友認識正音後，就可以接受發音訓練，通常我們由單字開始，給小朋友口頭提示，再正確說出讀音，讓小朋友跟着讀，例如今次的「嗯」/-ng/音，我們可以說：「講到尾張開口，『橙』」。

橙 講 冷 缸 朋 羹 層 香 光

以上例子只是冰山一角，如果大家要知道某個字的正音，可以查字典，而網上亦有很多很好的資源，如「粵語審音配詞字庫」humanum.arts.cuhk.edu.hk/Lexis/lexi-can等等。

（答案見另文）

文、圖：Konnie姑娘（言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士）

[Happy PaMa 教得樂 第278期]