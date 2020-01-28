日式育兒記：摺紙摺出創意

日本從小教摺紙

摺紙（origami）是日本的國粹，這裏差不多所有幼兒園或保育園也會教小朋友摺紙，在兒童館也不難看見一班班小孩子圍在一起摺紙。坦白說，我自己的摺紙技術非常皮毛，只懂摺船摺飛機。當我到MJ學校見學（參觀）的時候，見到他的幾個老師真的只需兩三下手勢，便能摺人、摺蟲、摺兔子等，學生說什麼他們好像都會摺，有求必應，我好奇問他們為什麼會如此厲害，他們紛紛說自己也是幼稚園時期日日摺紙，成了興趣後便再慢慢鑽研，謙虛地說這裏大部分媽媽其實也可以。

廉價玩具學安靜 練空間感

園長先生看見我對摺紙那麼有興趣，便一邊跟我摺紙一邊聊天。他認為摺紙其實對小朋友的發展很重要，第一摺紙成本低，大家只需要到100日圓店買一包紙，便有齊所有顏色，是所有家庭都可以負擔到的「玩具」；再者，摺紙不像其他玩具需要很大地方，或者佔用很多空間，小朋友隨時隨地也可以摺紙，等車時可以摺，在餐廳等食物時可以摺，讓小朋友可以安靜等待。日本小朋友不像香港小朋友要3歲便開始寫中文字，他們到6歲才開始寫漢字，而摺紙除了可以訓練小肌肉發展，也能鍛煉空間感，對日後執筆寫字也很重要；不過我自己認為摺紙能鍛煉小朋友的創意，雖然摺紙有它自己一定的步驟，但小朋友可以加加減減變出自己喜歡的作品，例如MJ喜歡忍者、飛鏢，老師知道他的興趣便讓他用多個飛鏢串成一個聖誕環。

大家也認同日本人創意無限，踏入日本幼稚園後，我才發現這是緣於他們讓幼兒有足夠的空間和玩樂時間去發展創意，可能有人覺得花一日摺無限飛鏢很無聊，我自己卻很欣賞。

文：椰菜媽

作者簡介：新手媽媽，最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了個椰菜B，最近移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第278期]