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Happy PaMa 教得樂 第278期

Happy Pa Ma

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半職爸爸：不能要求孩子更多

【明報專訊】本欄上次提到，人間最無私的愛其實來自孩子而不是父母，任你父母再平凡再無成就，再醜再胖，孩子幾乎無條件愛上這些經常犯錯的爸爸和媽媽。每次想到這點，都感到十分奇妙。這真是天使的愛！

相反，父母對孩子的愛，在許多情况下都變得不那麼偉大。

從快樂到只懂批評

某一天，父母再不覺得孩子的笑容是世界上最珍貴的禮物，他們開始要求聽話、禮貌、整潔、規矩、成績、功課、努力、責任……父母要求他們報讀不是他們興趣的興趣班，朝着他們不想走向的「光明」大道前進。所有「正面」的詞語背後，都有一句「我都是為你好」，附加一個猙獰而不自覺的表情。

沒有任何一個孩子知道「禮貌」和「責任」的真正定義，因為，根據不同情况不同階段不同大人的說法，這些「正面」詞語會出現天翻地覆的改變。

某一天，父母看着孩子種種「劣行」，愈來愈覺得看不順眼。咆哮，是因為孩子在考試前看電視；咆哮，是因為孩子在新買的名貴相機鏡頭前面不懂得擺出一個自然而美好的姿勢和表情；咆哮，是因為他們不按照家長寫的劇本扮演其實不屬於他們的角色。

某一天，父母責怪孩子處事「荒腔走板」，呼天搶地喊着什麼「生嚿叉燒好過生你」。他們沒有回想，曾幾何時，孩子給父母笑容和愛的時候，孩子並沒有要求他們愛的父母一定要是李嘉誠或者其他有權有勢的人。孩子付出所有的愛的時候，他們並沒有要求他們的父母要努力拼搏，出人頭地，要每天操練游泳，懂得微積分，要學富五車，出口成文，字字珠璣，或者要懂得西班牙語和法語。他們也沒有要求父母要懂得對着相機鏡頭微笑。

父母也要學習感恩

其實，父母真的不愛孩子了嗎？不是，只是他們被其他一些東西蒙蔽了。他們忘記了孩子剛出生時給他們的快樂。他們忘記了，孩子存在，孩子活在這個世界上，已經是對父母最大的祝福。

正如某一個階段，孩子覺得爸爸和媽媽存在就很好一樣，父母如果不忘初衷，就會明白，孩子在這個世界生活着，已經是給父母最大的回報。父母還能要求更多嗎？想想孩子給過父母的愛，想想孩子某個階段把父母放在他們小小心靈深處哪個位置，父母更多時候應該感到感恩或者羞愧。

孩子漸漸長大，他們應該知道什麼才是他們想要的。正如父母年輕時都知道，別人要求自己做的，其實不一定是最好的。

近日聽到許多因為社會糾紛而與孩子割席的個案，我絕對無法理解。傳統文化強調孝道，強調孩子要感恩圖報，但我想說的是，父母就不需要為孩子曾帶給自己的快樂而感恩嗎？對孩子的愛，真的只能建基於某種條件才能成立嗎？

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第278期]

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