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Happy PaMa 教得樂 第278期

Happy Pa Ma

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永明的天空：家庭覺醒

【明報專訊】踏入2020年，有什麼願望嗎？香港社會重回正軌？闔家平安幸福？無疑家庭是華人社會結構的主要單位，我們都重視家庭關係，能享天倫之樂當然是福。大家也不會忘記「珍惜香港這個家」那輯政府宣傳短片吧？廣告內容是否令人感動，暫擱不提；然而，我們都明白大部分人皆從家庭長大，一代傳一代，一步一腳印，珍惜家人，互助互愛，理所當然。

家庭如模具 塑造子女形態

最近友人與我分享了一個關於家庭的比喻，相當有趣。話說朋友某天與剛大學畢業的子女閒談，其間他們提及從親戚朋友中觀察到幾個「家庭形態」，更漫不經心地指出父母在不知不覺間按着自己的價值觀、人生信念或者宗教信仰，於家中構建了一個個的形態，人在其中會受熏陶濡染，就像一個無形的模具，也就是一個個的模子，一旦把塑膠加熱變軟注入其中，冷卻後就能成形。我一聽之下，心裏不禁「嘩」了一聲，實是相當佩服今天年輕人的自我覺察能力！

其中一種形態他們叫「單面反光鏡」家庭。他們說在這種家庭中，子女就好像身處於一個四周圍着單面反光鏡的房子，他們看到的是鏡子的倒影，無法看透「外面」的景象，儼如身處於審訊室內，「外面」的人卻把內裏看得清清楚楚。他們笑說「單面反光鏡」的家庭成員看到的都是自己，人在其中不一定是自私的，但目光比較狹隘，看事物的角度單一，不能設身處地將心比心，同理心略低，重點是盲點區較大（看不到別人）。

「鳥籠」家庭 阻子女外闖

第二種形態叫「鳥籠」家庭。這個簡單易明：家，就是一個鳥籠，子女就像生活在籠中。籠內空間當然有限，然而籠子設立的主要原因是想好好保護籠內的人，尤其初生之犢。父母生怕籠外的種種「可能」、「或者」帶來傷害，因此規矩多多，孩子動輒得咎，不敢妄動；然而當子女年紀愈長，就愈想往外闖，問題是：在這種家庭形態中，無論子女怎樣用力向外跑，最終都會被籠子的欄柵阻住；一旦缺乏力氣時，或會選擇放棄，心想：逃不了，也不想令父母擔心（傷心），唯有同聲同氣……

還有一種家庭形態叫「多啦Ａ夢」平台：平台之上，成員各取所需，規矩簡潔不贅，父母子女相當互信，高度自治，人人也有自己空間。友人子女極之推薦，並且認為自己就是身處其中……友人聽罷哭笑不得，高呼幕後種種的擔驚受怕，苦口婆心，萬般忍耐，實是難以言喻，然而心裏又慶幸子女難得如此精警覺察，自主獨立，深信他們必定能夠面對將來未知的人生。

朋友們，你又身處於怎樣的家庭形態？又或者，你是從怎樣的「模具」走過來的呢？

文：楊永明（保良局陳守仁小學校長）

作者簡介：擔任管理工作超過廿五年。認為孩子的發展有着無限可能，透過不同的互動經歷與自我追尋，就能找到幸福。

[Happy PaMa 教得樂 第278期]

相關字詞﹕名人KOL 楊永明 永明的天空

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