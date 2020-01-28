問專家：孩子扭計說「不喜歡你」 勿傷心責罵 先了解原因

答：當家長聽到孩子說「我不喜歡你，不想和你說話」時，不要以為女兒就是不孝，因為4歲的小朋友仍未懂得顧及別人的感受，相信小女孩只是為了逃避做某些事情，才會說這些話。如果家長或其他照顧者聽罷便放棄要求女孩刷牙或吃飯，這便達到她的目的，如此只會助長小朋友不斷重複說這些話。

一旦得逞 助長說傷害說話

建議家長應先保持冷靜，別破口大罵，因為孩子根本不知道這些說話是帶有傷害，不理解「錯在哪裏」，若她不明不白地受到責罵，不開心之餘，日後更可能有樣學樣，因為她眼見爸媽「發脾氣」後，即可達到預期目的，日後當孩子遇到不滿的事情或有訴求時，便會同樣以發脾氣的方式，期望父母可滿足他們的願望。

完成不想做事情 家長讚賞鼓勵

這個時侯，爸媽倒不如先了解孩子的難處，例如是否菜式不合口味，又或者嫌刷牙太麻煩？理解後，可先認同小人兒的感受，再慢慢和她一起想想解決辦法，例如教她刷牙的正確步驟。此外，也要讓孩子明白，有些事情，儘管不想做也得要去完成，久而久之，孩子便會減少說「我不喜歡你，不想跟你說話」這等話，因為她明知就算說了也沒有用。若小朋友真的有所改變，願意完成之前不想做的事情，家長可讚賞及鼓勵她。

文：許朝茵

資料提供：香港青年協會「家長全動網」單位主任、註冊社工凌婉君

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[Happy PaMa 教得樂 第278期]