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Happy PaMa 教得樂 第278期

Happy Pa Ma

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貴氣孔雀 開屏送福

【明報專訊】新年最緊要拿個好意頭！WTC世貿中心新一年以迎福孔雀及桃花庭園為主題，在中庭設新年主題藝術裝置，當中逾2米高的紫紅孔雀昂然立在綠如意上，眺望桃花園中12呎高的桃花王，造型神氣；與場景融合的孔雀屏尾跨越花園，與各式賀年花互相映襯。走過燈籠形的福門，寓意新一年福氣滿門。

此外，商場亦推出多項The Point by SHKP會員尊享優惠，包括「新春回贈賞」：消費300元即獲「新地幸運招財利市封」一套、消費800元最高可贈500元美妝、時裝、餐飲禮券一套；推廣期內凡周末消費滿3000元最高可換價值6000元美容療程，或在指定商戶消費享「雙倍積分賞」，以積分換禮。「50%回贈好賞禮」則在指定周末及商戶以即日電子貨幣消費滿3000元，即賞高達50%回贈，換領1500元「時裝及時裝配飾」或「美妝」現金券。

■INFO

孔雀迎春慶豐年

日期：即日至2月中旬

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：銅鑼灣WTC世貿中心

查詢：2576 4121

■送禮品套裝

WTC世貿中心送出禮品套裝予《Happy PaMa教得樂》讀者，每份包括WTC世貿中心50元餐飲美食現金券、香脆鹹蛋炸魚皮及麻辣鹹蛋炸魚皮各一包。名額10個，每人可獲禮品一份。有興趣的讀者請於1月29日（周三）中午12:00前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：WTC世貿中心新一年以迎福孔雀及什麼作為主題佈置？

[Happy PaMa 教得樂 第278期]

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