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Happy PaMa 教得樂 第278期

Happy Pa Ma

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家家有禮：吱吱金鼠 新春開運

【明報專訊】鼠年到，新鴻基地產旗艦商場apm以「萌爆金鼠迎新春」為主題，10呎高吱吱開運金鼠帶大家暢遊「吱吱報喜遊樂園」，祈福熱點包括中庭「喜迎開運金鼠」，10呎高的巨型萌爆開運金鼠穿上傳統喜慶的中式服裝，帶領4隻肥嘟嘟豐滿可愛的招財鼠寓意五福臨門跟大家拜年，祈求家肥屋潤；「富貴吱吱祈福陣」中，只要成為apm Instagram、facebook或微信官方平台的粉絲，即可體驗製作個人御守願望卡。此外，2月9日前只需下載「新地商場」手機應用程式及即場登記成為「The Point」新會員，即可獲贈商戶20元現金券及代幣一個，並參與扭金蛋一次，內有不同萌鼠應節禮品，包括萌鼠金幣及各式賀年飾物，讓大家許下的願望成真。

當然，大家在新春都想與親朋摰愛一同甜蜜浪漫度過，找個最佳場景留影selfie！「吱吱報喜遊樂園」中的步步高陞熱氣球造型非常吸睛，熱氣球頂以萌爆的吱吱頭像裝飾，寓意步步高陞，襯上兩旁燦爛盛放的桃花，絕對是情侶打卡熱點！

■INFO

萌爆金鼠迎新春

日期︰即日至2月9日

時間：中午12:00至晚上12:00

地點：觀塘apm

查詢：2267 0883

■送新春禮品套裝

apm送出新春禮品套裝予《Happy PaMa教得樂》讀者，每份包括apm×國際級插畫師萌爆潮鼠互動利市封VIP禮盒套裝、櫻花蜜桃酒及阿嫲時光曲奇禮盒。名額4個，每人可獲禮品一份。有興趣的讀者請於1月29日（周三）中午12:00前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：「萌爆金鼠迎新春」吱吱開運金鼠有幾高？

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第278期]

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