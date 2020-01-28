家家有禮：吱吱金鼠 新春開運

【明報專訊】鼠年到，新鴻基地產旗艦商場apm以「萌爆金鼠迎新春」為主題，10呎高吱吱開運金鼠帶大家暢遊「吱吱報喜遊樂園」，祈福熱點包括中庭「喜迎開運金鼠」，10呎高的巨型萌爆開運金鼠穿上傳統喜慶的中式服裝，帶領4隻肥嘟嘟豐滿可愛的招財鼠寓意五福臨門跟大家拜年，祈求家肥屋潤；「富貴吱吱祈福陣」中，只要成為apm Instagram、facebook或微信官方平台的粉絲，即可體驗製作個人御守願望卡。此外，2月9日前只需下載「新地商場」手機應用程式及即場登記成為「The Point」新會員，即可獲贈商戶20元現金券及代幣一個，並參與扭金蛋一次，內有不同萌鼠應節禮品，包括萌鼠金幣及各式賀年飾物，讓大家許下的願望成真。