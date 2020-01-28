副刊
Happy PaMa 教得樂 第278期

Happy Pa Ma

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讀樂樂：拓闊視野，認識地球村

【明報專訊】新年伊始正是個好機會，藉着親子繪本認識地球村裏不同地區孩子的生活。住在城市的小朋友，可以知道在我們居住和生活的地球上，還有很多其他國家和地區，也有些小朋友的生活條件不像我們；究竟其他國家的小朋友過着怎麼樣的生活呢？他們吃什麼？有什麼習俗？又喜歡什麼活動呢？好奇的小朋友一定有興趣看看吧。

《世界的孩子，不一樣的生活》以深入又精細的繪圖，描述來自7個國家的7個孩子之生活面貌，從食衣住行說到他們的學習、文字和活動。他們分別來自意大利、日本、伊朗、印度、秘魯、烏干達和俄羅斯的真實家庭。小讀者可一邊翻閱書頁，一邊投進圖畫中，去體驗其他孩子一天的生活。因各地有不同文化背景，這些小朋友各自用不同的方式度過相同的一天，例如俄羅斯的小朋友上學要學習3種語言，下課後玩冰上曲棍球；秘魯的孩子愛踢足球；印度的孩子則在公園裏玩手帕遊戲；烏干達的女孩要經過樹林和香蕉園去上學，下課後會幫助媽媽打掃院子，有餘閒便愛跳大繩……

動手製圖比對各國生活

不過，大家即使地域文化習慣有異，一天整體的生活其實亦大同小異──即從吃早餐、上學、放學、玩樂、晚上和家人聚餐、上牀睡覺，基本作息大致類似。親子閱讀時，可跟着這些有趣的日常作息畫面，對照一下自己的生活，互動聊聊，家長還可引導孩子製作大圖表，用繪圖、相片或拼貼方式，介紹自己和家人、家居、衣食、所住的城市，還有自己在香港一天的生活、學習和遊玩呢。一旦孩子的興趣引發開來，甚至可建議小朋友添加他們想探究的其他國家孩子的生活，如北極、韓國，甚至戰火區伊拉克，讓孩子主動找其他書去探查、發現，並製成圖表。

世界的每一個角落，都藏着有趣的故事和知識，期望小朋友能從廣泛閱讀中學習和成長，從閱讀中認識自己，認識世界；此書就像反照多國文化生活的一面鏡子，讓孩子增廣見聞、拓闊視野，認識我們共通的和不同的文化經驗，因為人物來自真實，小讀者會感到更易投入閱讀，可代入書中世界，一書在手，不用乘船坐車或飛機，就像繞地球村一圈了，小朋友藉此可認識與尊重不同民族文化，培養廣闊的胸襟和世界觀。那麼，一起出發來一趟地球村的知識旅程吧！

文︰明珠

作者簡介﹕愛閱讀和創作童書，穿梭學校分享閱讀和創作。

■編按：各位爸媽、小朋友，你想跟我們分享好書嗎？不論是父母讀的教養書籍或是孩子喜歡的圖書，我們都歡迎你把心愛的書寫成書評，中英文書皆可，每篇字數為800至1000字，一經採用，可獲薄酬。稿件可電郵至happypama@mingpao.com，並留下姓名及電話，主旨請註明「童讀好書．讀者推介」。

[Happy PaMa 教得樂 第278期]

相關字詞﹕新書共讀 輕鬆升學 名人KOL 世界的孩子，不一樣的生活 明珠 讀樂樂

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