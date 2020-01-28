內容：很多時候，身邊人總是以為替我們安排的是最好，好像企鵝先生邀請鼠小弟一起參加音樂會表演，更認為家鼠小弟最適合吹小喇叭。可是鼠小弟吹不了，而且他相信自己會有其他專長，於是想與其他動物交換樂器。然而，鼠小弟既彈不到長臂猿的手風琴，也拉不了獅子的小提琴……該怎麼辦才好呢？究竟鼠小弟最終找到自己的專長嗎？

作者：中江嘉男

繪者：上野紀子

譯者：劉握瑜

出版社：小魯文化

《誰吃了我的蘋果？》

內容：肚子餓得咕嚕咕嚕叫的老鼠，在森林走着走着，發現一棵蘋果樹。突然，蘋果從樹上掉下來，牠開心得拍手叫好，怎料迎面而來的蘋果滾落了深深的洞裏。老鼠努力挖地，千辛萬苦終於來到洞內，可惜蘋果不見了，又氣又餓的牠，決定化身成偵探。是長頸鹿？是鱷魚？還是蛇？抑或長臂猴？丹頂鶴有可能嗎？小蟲又有沒有嫌疑呢？老鼠誓要找出偷蘋果的犯人！

作者：李在民

繪者：金賢

譯者：張琪惠

出版社：維京

《小老鼠找新家》

內容：一天，小老鼠在居住的小洞外看到一個大蘋果，牠很想把大蘋果搬進家裏，可惜家裏實在太小，容不下。為了這個大蘋果，小老鼠決定找一個新家。在尋訪期間，牠因飢餓而把蘋果愈啃愈小。小老鼠曾問過鼴鼠、兔子、獾等可否給牠搬進去，但對方都一一推辭，雖然大熊主動邀請牠同住，但機警的小老鼠卻推辭了。尋尋覓覓，牠最終也找到一個容得下牠和蘋果的家。究竟在哪裏呢？

作者、繪者：彼得‧霍拉賽克

譯者：賴慈芸

出版社：上誼文化

《田鼠阿佛》

內容：石牆上住着小田鼠一家，冬天快來臨時，田鼠們忙着收集玉米、麥穗、堅果和乾稻草，只有阿佛老默默呆在角落裏。當其他田鼠問阿佛：「你怎麼不工作？」牠就辯解，自己在「為寒冷、陰暗的冬天收集陽光」；也在「收集顏色」，因為冬天總是灰灰的；牠還在「收集字」，因為冬天日子長，大家一定會找不到話說。冬天來了，當小田鼠們的果子吃光，進入難熬的嚴冬，這時阿佛收集的東西果真大派用場。原來最後幫小田鼠們渡過艱難日子的不是物質，而是「精神食糧」！

作者／繪者：李歐‧李奧尼

譯者：孫晴峰

出版社：上誼文化

[Happy PaMa 教得樂 第278期]