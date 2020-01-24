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Happy PaMa 教得樂 第278期

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本周FOCUS．採訪手記：教師搞活動 發掘學生專長

【明報專訊】親子版記者其中一項工作，就是要經常走訪不同學校，發掘各種有趣又有意義的教學活動，而當中的「搞手」，往往都是教師。今時今日做教師可說一點也不輕鬆，工作已不止上堂教書，還要發掘和培育學生各種專長。

學生攝影非「小兒科」

早前我訪問聖若瑟英文小學，學校便設有一個名為「數碼特工」的小組，主要是教導學生攝影技巧，並以相片呈現孩子眼中的世界。創立小組的兩位教師鄭德明、陳倩芝都是攝影發燒友，小組成立至今已約有15年。多年來，學校為了展現學生的拍攝成果，每兩年左右便舉辦攝影展，今年的攝影展剛於本月初在香港文化中心舉行。訪問當日，正是攝影展前夕，我率先欣賞參展作品，發現水準非常高，絕非「小兒科」，有些相片構圖更十分獨特，連身旁的攝影師也覺得有趣。

不介意犧牲公餘時間

孩子能拍出一輯靚相，相信都經過一番栽培。鄭德明指出，參展學生平均學了攝影兩年，皆「身經百戰」，因為小組每個月也至少舉辦一兩次戶外攝影活動，每次主題都不同，如花展或聖誕燈飾等，他們之前甚至組團遠赴台灣影古蹟美景。

聽到這裏，我忍不住問，豈非公餘也要花時間帶活動？陳倩芝笑言不會計較，「看到學生有得着，我們作為老師也開心」。的確，當陳倩芝提及在第一代攝影小組中，有一個成員已經成為專業攝影師，她臉上不禁流露出一份「老懷安慰」的喜悅。我相信，教師不止是一份工作，還兼具一份使命感，一心作育英才的，不會計較付出。

文：許朝茵

[Happy PaMa 教得樂 第278期]

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