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伍德偉 從賣廣告到賣生果 劍道彌補人生遺憾

【明報專訊】劍道4段的伍德偉，曾是香港劍道代表隊選手，修習劍道16年，4年前開展義教劍道。不練劍、不教劍時，他說自己是一個生果佬，繼承了父母在灣仔街市的生果檔。他建立起派送服務的物流系統，運用在4A廣告公司工作的經驗，創作了一個熊啤啤生果大使。他說，僅僅傳承家族的生果檔，人生仍有遺憾，那不如把自己熱愛的劍道在香港好好承傳。

■Profile

伍德偉（Andy）

70後，義務劍道教練（劍道4段），曾是香港劍道代表隊選手。現為華記鮮果第二代繼承人。家族生果檔始於1950年代灣仔的「走鬼檔」木頭車，跟3姊1兄在生果檔長大。曾在多間4A廣告公司工作逾20年，曾獲PRWeek Awards。8年前離開廣告界，接棒生果檔工作，一改傳統發展派送服務，設立fb及創作「派菓Deliver Bear」的水果平台。4年前開始到小學義教劍道，推廣劍道精神——素直、利他、奮起和樂觀。劍道以外，也是乒乓球業餘好手。

◆給香港的話

「劍道就是人生，道出人生一切在於心。運動培養抗逆力，當遇到困境和艱苦的時候，邁步向前迎接吧！」◆

這個劍道教練說，劍道就是人生，讓劍道素直、利他、奮起和樂觀的精神，滲透到人生去。「我有3個姊姊，1個哥哥，我最細，由細到大都在生果檔長大，細個日日放學都去生果檔幫手，等爸爸媽媽有時間食飯，過年全家總動員在生果檔幫手。所以，生果檔對我來說有一份抹不去的情意結。」

伍德偉（Andy）家的生果檔，1955年已在灣仔開業，初時是木頭車「走鬼檔」，後來發展成一間生果店，父母是那種一年365日日做夜做的香港人。Andy說：「現在兩個仍天天在檔口！我們的門市就只有灣仔街市一檔華記鮮果，但我們的生果會批發回果欄。」訪問當天，正是Andy父親生日，他已80多歲了。

他說父母真的老了，姊姊們又有自己的家庭：「她們不會繼承啦，唔會啦，當中還有人是公務員。」8年前，Andy終抵不住父母的請求，接棒家族的生果店。

那哥哥呢？他在廿多年前一次大火意外走了。哥哥的離別，令Andy由不懂事的年輕人變得成熟，訪問中，他總會說自己要撐起屋企：「以前的我，因為是全家最細，真是每天到時到候有人開飯，什麼也不用我管，一直受所有人愛惜和照顧。」

學劍道 原為與兒子溝通

他今年40多歲，31歲才開始學劍道，初時並沒有傳承的大志，接觸劍道只是想跟兒子溝通，建立一個共同的運動，沒想到後來成為自己的「人生劍道」：「我們父母那一代，和我們溝通不好，爭執完沒化解就算，我不想這種關係重複在我和兒子身上，於是在他3歲時，我們一起去學劍道，二人有什麼爭拗時，問去不去練劍，他答你去，心裏已有答案，他願意打開大門溝通。運動後可在浴室冲涼談天，又可獎他一塊朱古力，運動時身體又可產生安多芬。」雖然兒子現在已19歲，在大學沒有再打劍道，但Andy覺得已為他在心裏播了劍道人生的種子。那Andy自己呢？原來他是以傳承劍道作為離別叱咤風雲的廣告界的一種補償。

「回家接手父母的生果檔，我開展了派果服務，這源自以前街市的街坊小朋友，當年父母常請他們吃生果，他們現在很多都在大公司工作，由這個網絡開始，我為此建立一個送生果到公司、花店及私房菜等的系統……」他還創作了一隻熊啤啤，作為推廣教育吃生果的文化大使，雖然富有新意，但Andy心裏卻存在一份失落感。

「誰來傳承我？」

「我傳承了老竇，但沒人傳承我啊！我離開了一個行業，當初以為自己不會遺憾，但做生果佬一兩年後，我真的很想做一些事，能留下我的足迹。為止住這個遺憾，只好去吃『止痛藥』。」這片止痛藥，正是日本劍道和背後的文化。

劍道是日本傳統競技武術運動，練習及比賽時，均需要赤足在木板地上，以竹劍一比一對打，雙方穿上日本劍道服，戴護具，按規矩互擊對方頭、手和腰部，由裁判計點數判勝負。劍道融合了日本武士精神的忠誠、勇敢，同時要遵守規則，包括「劍」中的劍術，也包含「道」中的精神內涵。

Andy說：「劍道是一種文化，這是一種攻防一致的運動，你以為我進攻時，其實是防守，以為防守時，我實則在進攻。」還有，劍道最高為8段，在考段時，除了對打，還要答問題：「好像會問你，文武兩道（兼顧文道和武道）你如何體會？又會問你如何理解『始於禮，終於禮』等。」

自資買劍道用品 小學義教

劍道，對香港人來說較為陌生，也好像難掌握劍道精神所說的意思，摸不清這視劍為優美、講求臨場應變的劍道，它講求的氣、劍、體一致，弱勝強柔克剛、後發制人的文化。但Andy一句就答完：「劍道就是人生！」在打劍對擊、進退步法時，均深藏人生的意義，劍道並不是純粹一種運動。

在香港推廣劍道並不容易，Andy想到學生要買劍和護具等，會令很多人卻步，他們擔心玩了數次不適合自己學習，劍和護具都花了錢會很浪費。於是，4年前他自資買了一批劍和護具，為小學提供工具和義教。「我現在已教了4年，試過同時教3家小學，有些學生很快流失，亦有一直學下去的。但我感到一個人教，學生又沒有學校比賽，很難發展下去，所以我正在找基金或資助，希望請到更多教練到小學教，由3間到5間，5間到更多，這些學校可互相比賽，形成一種文化，才可以在香港小學生中發展劍道。」

劍道帶來正直美好人生

這天，Andy穿上武士藍的劍道袍，腰帶面具細緻地繫好，流露劍道精神的一絲不苟。他說劍道就是人生，那人生是什麼呢？他嚴謹地回答：「一是『素直』 ，即正直、坦率，透過不停重複練習，了解自己，從而做一個怎樣的人。二是『利他』 ，學習付出，從而了解對手和別人的需要。三是『奮起』，永不放棄，一直追尋自己的方向和目標。四是『樂觀』，不要計較，小事放輕點，世事美好一點，人生亦快樂一點。人生謀事應該像這樣，這是我的日本劍道老師給我的啟蒙。」

這邊廂劍道為Andy補回退出職場的遺憾，那邊廂生果店又為他補回傳承的情意結，這個高大威猛的小弟，終於由他自己形容的「漂浮在水中的小海龜」成長。他說：「一個品牌是靠多年沉澱而成，既然我們生果店有近70年歷史，如果我接手，是不是可以做到100年，變成老牌？雖然不是很大的生意，但我們絕對盛載人情味，想像將來難保我們也會像日本老店一樣，推開木門，叫人感受到百年老牌。劍道人生和傳承生果店的感覺，都比我在廣告界打滾來得重要。」

文：朱一心

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

電郵/feature@mingpao.com

相關字詞﹕嘉利大廈 義教 廣告 灣仔街市 街市 水果 教練 劍道

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