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用具選擇：熱水洗筆破壞毛質 墨汁過期易脫色

【明報專訊】有10年出售書畫筆墨用品經驗的文聯莊經理張浩政說，毛筆主要由日本、中國大陸和台灣生產。「日本製的較貴，多數用頂級毛料製作，保養得宜可用5年以上，每支約售1800元以上。」而台灣生產的用料雖未必屬頂級，但品質有保證，每支約售200元。內地製的優點是款式多，但質量不穩定，每支約售100元。筆毛方面，因狼毛和羊毛長度有限，較大支的款式會採用較長的馬毛製造。「優質毛筆的毛色有光澤、筆頭平均對稱。」他提醒墨汁含有膠質，筆毛用後要用水清洗，否則會打結；但切勿用熱水洗，否則會破壞毛質。

國畫用的畫紙主要由內地生產，但並非所有款式可稱為宣紙，由安徽省宣城出品的才稱得上是宣紙，品質較佳。他解釋，宣紙經加工後可降低吸水力，而熟宣紙便是在生宣紙的表面加入塗層，令水墨的擴散速度減慢。入門級的生宣紙每張約售5元，而品質較好、可展現多層次墨色的款式每張約售20元。

日本製顏料 色彩較持久

他說內地製、像牙膏般的支裝顏料質量一般，唧在碟子上開水後可直接使用，每支約9元。日本製的顏料色彩較持久，顏色選擇亦較多，主要有碟裝和樽裝等選擇。使用碟裝顏料時，在碟上點水滴後可直接使用，方便戶外寫生，每碟約47元。而日本製的樽裝顏料是粉末狀，倒在碟上混入水和開顏料專用的膠水後才可使用，每樽（15克）約售70至125元。而墨汁方面，他提醒購買時要注意有效日期，墨汁過期後，當中的膠質和水會分離，着紙後會脫色。內地製造的墨汁一般會散發濃烈氣味，有效期約3年以下；而日本製作的氣味相對清新，一般有效期長達3至5年。

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