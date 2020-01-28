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寫意揮毫 習國畫減壓

【明報專訊】新年長假過後，就要再次面對繁重的工作和學業，不少人情緒低落、面色暗沉如墨汁，是時候要減減壓。減壓方法有很多，有美術教師表示，國畫是一門修心養性、陶冶性情的藝術，學習國畫可以為生活留點空白，也有助鬆弛神經；而且其樂趣不單來自完成品，繪畫過程也是一種享受。

所謂「工欲善其事，必先利其器」，有40多年教授國畫經驗的義光工作室美術總監李嘉隆說，在畫畫過程中認識各式毛筆、紙、墨和顏料的特性有助進步，並且趣味無窮，他由使用工具開始分享繪畫貼士。

輕鬆執筆 靈活控制筆頭

國畫用毛筆繪畫，李嘉隆說執筆技巧很重要，放鬆身心才可隨心所欲，但對於慣用原子筆、常緊握筆桿的現代人來說並不容易。「執筆時手指和手腕要放鬆，才可準確和穩定地控制筆頭的方向和力量。」當繪畫細緻圖案時，可把執筆的手肘放在桌面以提高穩定度；若純粹寫意、繪畫物體的輪廓，則可隨意把手肘懸於紙的上方，享受任意大筆揮毫的樂趣。

用原子筆寫字和畫東西很方便、書寫速度快，但用毛筆卻需不斷添墨，訓練畫家的耐性，過程還會常轉換不同款式的毛筆。李嘉隆說毛筆筆頭一般用狼毛和羊毛製作。「用狼毛製的稱『狼毫』，因質地堅韌，筆觸剛勁有力，適合用來寫書法或繪畫剛勁的線條。」用羊毛製的稱「羊毫」，特質是柔軟、吸水量多，適合繪畫圓渾的圖案。而「兼毫」同時含有狼毛和羊毛，吸水量、毛質軟硬度適中較易控制，適合新手用。

除了筆尖，筆頭其他部分也可用來畫畫。「有些筆頭的形狀似白蘭花花蕾，側面突出飽滿的部分點染墨水或顏料後可用來繪畫。」李嘉隆示範在筆頭側面點染墨水，在紙上輕輕一掃便畫出一支挺拔灑脫的竹子。「這叫寫意畫法，只需勾畫物體的輪廓。」另外，若想作大範圍上色，可選用刷毛闊半吋至2吋的掃刷，甚至用闊刷毛的西洋畫筆。」他說善用工具很重要，但創意亦不應被工具所限。「高手如沒毛筆的話，用手指頭點墨也可畫畫﹗」

半生熟宣紙 吸水適中合新手

繁重的工作和功課令打工仔和學生喘不過氣，而寫畫的另一主要工具——宣紙，如吸收太多墨水和顏料後也會因吃不消而浸爛。李嘉隆說要留意各款式宣紙的吸水力，「『生宣紙』吸水力強，墨汁或顏料會快速及大範圍地擴散，適合繪畫以簡潔色塊構圖的寫意風格」。而「熟宣紙」吸水力弱、擴散速度慢，可在同一位置重複塗墨水或顏料，適合繪畫寫實、有層次感的工筆畫。而「半生熟宣紙」的吸水力和擴散速度適中、易控制，適合新手用。

他提醒，若用體積大的毛筆點染過量墨汁或顏料，「熟宣紙」也會吃不消。他建議初學者添墨時不要心急，可逐少在紙上着墨，細心留意水墨在紙上的變化，慢慢摸索各款宣紙的特性。

適當留白 太多色彩反壓迫

不少人抱怨生活欠色彩，但在水墨畫世界中，即使墨只是黑色，亦可透過濃、淡、焦、乾、濕等技巧製造精彩的意境。李嘉隆指出，在墨汁加水可調校墨汁的濃度，分別營造濃厚和清淡效果；而控制筆頭的水墨含量，亦可在紙上製造出乾和濕的效果。若想營造極濃黑的效果，可趁墨碟上的墨汁接近乾涸時添墨，然後用筆頭把墨點在畫紙上，即可呈現如焦炭般，稱為「焦」的效果。「墨碟旁可準備一碟清水，方便隨時冲淡筆頭的墨水，甚至可用紙巾抹走過多的墨汁。」若想仔細地控制筆頭上的墨量，添墨時可用另一支毛筆點墨，然後把墨汁逐少塗在畫畫用的一支毛筆筆頭上。

現代人生活節奏緊張，常把生活填得密密麻麻。李嘉隆說優美的水墨畫崇尚簡單構圖，關鍵是在適當位置留白。在畫紙上不畫任何東西，亦可構成天空、浮雲或流水。除黑白的水墨畫，國畫也會用顏料，但着色時切忌心急把畫面填滿。李嘉隆說在國畫使用顏料雖可增添變化，但加入太多色彩反而會令畫面有壓迫感。他說國畫專用的顏料色彩選擇比西洋畫少，但也可自行混合調校。此外，由不同廠商生產的同款顏色會有色差，以綠色為例，有些品牌較鮮艷清翠，有些則較暗啞，當一併使用便可製造出豐富層次。

大地回春時，不少畫家都愛畫盛放的木棉花，李嘉隆示範以寫意風格繪畫。他先調校跟木棉花接近的橙黃色，然後用毛筆畫花瓣。他說以「品字形」構圖畫花瓣可呈現美感，用不同深淺色可提升層次感。他在花瓣附近畫了些樹枝，用墨汁沿花瓣外圍勾畫輪廓。「性格內向的人較細心，一般適合畫多細節的工筆畫；而外向者性情奔放，畫寫意畫會發揮得較好！」李嘉隆說藝海無邊，鼓勵初學者多分享，多交流，選定個人風格亦要尊重別人。

美術總監：李嘉隆

文：呂瑋宗

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

電郵/feature@mingpao.com

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