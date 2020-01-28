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流水響小桂林行大運 人狗同樂

【明報專訊】經過繁忙新年活動，來到年初四，不妨走入青山綠水，行個大運，呼吸清新空氣，放鬆身心，祈求新一年順風順水。今次找來行山經驗逾10年的Michelle，以及她兩隻熱愛行山的柴犬，帶我們漫遊郊野，由大埔出發，途經鶴藪水塘及流水響水塘，全程既有美景，也有多個休息位置，適合人狗齊齊親親大自然。

Michelle的兩隻愛犬，分別是7歲的「文文」及8歲半「豆豆」，牠們性格迥異，白毛的文文親切愛玩，容易和陌生人混熟；啡毛的豆豆則慢熱溫柔，最愛守在Michelle身旁，看護着她。兩隻狗基本上每星期也會隨Michelle行山，牠們的山齡已有6至7年，別看牠們體型「的骰」，但走起來速度頗快，更可行上5至6小時，腳骨力不遜主人。而今次Michelle挑選的路線，輕鬆易走，對文文和豆豆來說幾近零難度。

群山抱水塘 享日光浴歎美景

一行人在鳳園路的鳳園總站出發，先向鳳園蝴蝶保育區路標方向前進。Michelle指出，這裏附近一帶有些山墳，最好帶上狗繩拖住狗兒，避免牠們「打擾」先人。前行不久便踏上梯級，她表示，全程最花體力便是這一段，之後的路會較平坦。然而，兩隻柴犬已急不及待，快步先行，我們望着牠們的尾巴，慢慢爬上去，沿鶴藪水塘路標方向前行，不知不覺已到第一個第checkpoint：鶴藪水塘。

Michelle指出，鶴藪水塘屬於八仙嶺郊野公園範圍，被群山包圍，山明水秀，令人心曠神怡。雖然文文及豆豆未必懂得欣賞這景色，但牠們會在塘邊躺下休息，寫意地來個日光浴，一樣可以享受大自然。

「天空之鏡」山林倒影 打卡熱點

我們稍作停留後，便重新出發，向流水響水塘路標方向前行，Michelle熟悉這段路，知道前方沒有山狗或其他危險，便放繩讓狗兒自己行，可是當Michelle覺得牠們走得太遠，便會叫停牠們，盡量令牠們留在視線範圍內。走上約1小時，便來到第二個checkpoint： 流水響水塘草地。

流水響水塘有「香港小桂林」及「天空之鏡」的美譽，Michelle解釋：「附近有落羽杉及白千層，在陽光普照及無風的日子，水面倒映對岸的山林景色，特別在秋冬時分，杉樹葉變為紅色，景觀更加迷人；加上這處有大片草地，吸引很多狗主和寵物到來影相打卡。」文文和豆豆當然成為我們的模特兒，牠們也盡顯明星風範，坐定定任我們影。

龍山橋設枱椅 人狗野餐醫肚

拍照過後，Michelle帶我們走到草地旁的龍山橋，「這處有枱有椅，可供遊人休息，我們差不多行完今次旅程，狗狗已經放了電，人和狗可以在這處休息野餐」。確實，兩隻柴犬開始呈現疲態，正好在這裏吃些小食補充體力。稍休之後，我們踏上鶴藪道，行至流水響道與鶴藪道迴旋處，坐的士（或小巴）往粉嶺港鐵站。

■ 行程（圖）

全長：約6.5公里

需時：約2小時25分鐘 (不連拍照)

交通

去程：可於大埔墟港鐵站坐20M或20P小巴前往

回程：坐的士或52B小巴往粉嶺港鐵站

■有片睇，八仙嶺郊野公園 人狗同行無難度：bit.ly/30qTgAb

文： 許朝茵

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

電郵/feature@mingpao.com

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