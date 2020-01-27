讀者Mail Box：飲奶輕瀉 另類便秘療法？

答：要處理便秘，首先要知道何謂便秘和便秘成因。一般人由每日1至3次排便，以至3日1次，都屬正常範圍，若間中因為外遊飲食或作息改變、患病或服藥，短暫影響排便模式，屬於突發性便秘，只要調節生活習慣就可解決。若然是4天或以上才有1次大便，維持兩三個月，而且大便乾、硬及呈粒狀，就是長期便秘，必須正視。

長期便秘 或大腸癌警號

便秘在香港很普遍，不分性別，尤其在男性和長者身上特別常見。原因估計是生活、工作壓力大，又經常外出飲食以致多肉少菜，又缺乏運動。有部分人由於天生腸道蠕動較慢，導致便秘。

長期便秘是大腸癌病徵，不容忽視。受便秘困擾的患者若同時發現自己暴瘦、胃口差、大便出血，就必須盡快求診，醫生視乎患者病况及年齡、家族病史等，或會安排照腸鏡檢查。

心情開朗 也可保持出入暢通

治療輕微便秘或預防便秘，就要多喝水、多運動和多進食高纖食物，例如穀物。有些人喝牛奶後會輕瀉，這是因為乳糖不耐受，若腹瀉情况不嚴重，也不失為預防便秘的良方。由於乳糖不耐受關乎體質，喝奶防便秘並不會像服用通便藥般引致依賴，也對身體無害。至於較多人忽視的是情緒也會影響腸道健康，所以除了注意飲食，也應保持心情開朗。

文：張思敏（家庭醫學專科醫生）