依體質服用「百草之王」 送禮有參 益氣補五臟

「百草之王」人參備受追捧，貨品款式五花八門。古書記載人參甘溫補氣，近年網上更吹捧它具抗癌奇效。然而，身兼註冊中醫的臨牀腫瘤科專科醫生指出，現時僅有細胞及動物研究證實人參具抗癌效果，未有充分臨牀實證；而由中醫角度來看，人參多為配合化療，紓緩病人不適，而非攻擊癌細胞的神藥。

微苦無毒 急救心臟休克

人參貴為「百草之王」，食用歷史源遠流長。古書《神農本草經》記載，人參能「補五臟，安精神，定魂魄，止驚悸，除邪氣，明目，開心益智」。香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所中醫專業應用教授（禮任）程劍華表示，人參為上品，微苦無毒，能入脾經、心經及肺經；由於具補氣之效，人參會用以急救心臟休克或心衰竭的病人，可煎水煮湯服用，或以針劑注射人參提取物。

古方「獨參湯」 合體弱人士

除了用於有心臟問題的患者，人參亦可單味處方，適合臨終病人飲用。香港大學臨牀腫瘤學系臨牀助理教授兼註冊中醫蘇子謙表示，人參益氣，補充能量，因此古書記有「獨參湯」一名方，單味把人參燉煮成湯，供身體虛弱、不能進食的病人服用，如臨終病人。他指出，相較紅參及花旗參，白參性味較平和，因此處方獨參湯時多會選用白參。

抗癌功效 缺乏臨牀實證

人參既可急救，亦可用於臨終病人身上，予人有神藥之感。近年更有人標榜它具抗癌功效，不但能紓緩化療後不適，更可縮小腫瘤。到底人參治癌是真是假？

蘇子謙表示，不少細胞及動物實驗顯示人參內含抗癌物質。2017年韓國一份研究指出，細胞實驗顯示人參含人參皂苷元素，能抑制癌細胞生長。近年免疫療法興起，人參更常用在肺癌、腎癌、黑色素瘤等癌症患者身上，一份2012年韓國研究綜合多項細胞研究結果指，人參能刺激T細胞繁殖，配合免疫治療，可偵測及攻擊癌細胞。

然而，人參治癌功效缺乏臨牀實證。蘇子謙指出，現時具代表性、有關人參的臨牀研究數目不多，其中一份約10年前的內地研究，安排33名正接受化療的肺癌患者，服食含人參、五味子、麥冬等成分的複方中藥「生脈散」。結果顯示，服用生脈散組別存活年期較長，平均為13個月，較另一個只接受化療、沒有服食生脈散組別長4個月。

但蘇子謙指出，以上臨牀研究樣本數目不足，加上研究對象服用的生脈散為複方藥物，包含其他中藥，因此不能證實單味服用人參有助抗癌。他又指，研究於約10年前進行，當時主要以化療醫治肺癌，但現時肺癌病人可選擇標靶及免疫療法，人參配搭最新療法的藥效，未有研究能提供參考。

配合化療提升正氣 紓緩不適

儘管人參治癌未具臨牀實證，中醫仍會為部分癌症病人處方人參。蘇子謙表示，醫生會視乎病人癌症期數及身體狀况，決定會否處方人參。他舉例指，治療癌症病人時，多用上白花蛇舌草、半枝蓮等中藥來攻擊癌細胞，但它們性味苦寒，部分體弱病人會加重虛寒，出現畏寒、不斷出汗等問題。針對以上情况，中醫會同時處方人參，為畏寒氣弱的病患補氣，「有些患者接受化療及電療後，身體十分虛弱，處方很強的抗癌中藥，病人身體不能承受。所以有時會加入人參，發揮平衡作用」。他表示，對比攻擊癌細胞，人參功效多用於配合化療，「主要作用是提升正氣、益氣，讓病人的身體先恢復強壯」。

文：鄧安琪

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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