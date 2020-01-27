知多啲：學乾隆「叩齒」養生

吞津按摩牙齦 促進口腔自潔

「叩齒」和「吞津」，是兩種中醫常提倡的養生運動，皆有補腎、健齒固齒的作用。唐代中醫孫思邈在1000多年前已提出「叩齒三十六」的養生秘訣，高壽的乾隆皇帝也把「齒常叩」列為其養生「十常」之一。叩齒的具體做法是在早上刷牙後平心靜氣，放鬆身體，排除雜念，將上下排牙齒有節奏地互相叩擊，以36次為佳，力度由弱至強，務求使全口各個牙齒均得到鍛煉。通過上下排牙齒叩擊運動，中醫相信可以改善口腔經絡氣血運行，兼可補腎，現代則認為通過叩齒動作可促進血液循環、強健牙周膜及臉部肌肉，以及預防牙齦退化和牙齒鬆脫。

「吞津」的動作可伴隨叩齒一併做，在叩齒後把舌尖在口腔內繞着上、下牙牀、牙面順時針，由臼齒開始到門齒攪動36次，當有津液產生時，徐徐分2、3次嚥下，是謂吞津。中醫認為吞津亦有補腎的作用，通過舌頭的動作可以按摩牙齦，加上充足的津液有助增強口腔的自潔作用，能預防牙患和保持牙齒堅固。而且多活動舌頭、口腔的肌肉，可以防治吞嚥障礙，醒神活腦。

性生活頻繁 耗傷腎精

另外，再配合生活上養生調攝，保持牙齒堅固健康，除要注意口腔衛生，早晚刷牙，定期檢查牙齒，及早治療口腔疾病之外，中醫亦強調要保持充足休息，避免過勞，以保養精氣神。中醫認為身體和精神的過勞，以及性生活太頻繁導致「房勞」都會耗傷腎精，因此中醫養生強調性生活應要有節制，尤其是踏入40歲以後，勿使腎精過度耗損而影響健康，加速衰老。