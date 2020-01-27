上期說到我的病人敏敏，無端端給醫生處方了皮質類固醇，而且服用了一段不短的日子，以致出現了月亮臉（moon face）、水牛肩、肚腹肥胖等副作用。有讀者關心她身體能否完全康復。我在這裏給大家報喜，敏敏的檢驗結果顯示她腎上腺功能健全，沒有受到壓抑。相信在我們指導監察下慢慢停藥，她的免疫系統會完全康復，生長和身形體態，以及所有身體機能，都會回復正常。只是經此一役，敏敏媽對「退燒聖手」吳醫生信心盡失，除了立即給敏敏另找醫生，還決定向醫務委員會投訴吳醫生專業失當，希望他能從中得到教訓，不再害苦其他病人。

今年新歲，應該是我在中大執教最後的一個農曆新年，因為明年便會從大學退休。回想過去數十載行醫教學，經歷過許多苦與樂，不過肯定的是樂多苦少。在醫學院任教，最樂的是為社會培育了許多醫生。我讀醫時一位老師曾告訴我，今天的學生，明天是同事，最終是照顧自己的醫生，真的一點也不錯。除了教學，行醫也令我其樂無窮，回顧其中一樁樂事，竟也與類固醇有關。

新手處方類固醇 3天誤植3個月

許多年前，當我還是醫院兒科部門主管時，有一天突然收到急電，說有病人家屬在門診部鬧事，要求我調停。事緣有一個患哮喘的小病人明仔，哮喘發作服用了私家醫生的藥未有好轉，被轉介到我們的門診部。應診的年輕醫生W給他處方3天的類固醇，1個月後覆診，並囑咐明仔媽，若明仔服藥後沒有好轉，便要帶他到急症室求診。那時醫管局剛引進電腦病人紀錄和處方，W醫生在輸入電腦時，陰差陽錯把3天誤植為3個月。1個月後明仔媽帶明仔來覆診，W醫生發覺明仔變得面圓身厚，似是長期服用類固醇的表徵，翻查電腦紀錄才發覺自己擺了烏龍，明仔已服用了整整1個月的類固醇！她馬上向明仔媽承認錯誤並道歉，更老實地向她解說類固醇的副作用。明仔媽一向視明仔為心肝寶貝，聽了後立刻失控變得歇斯底里，初出茅廬的W醫生不知如何是好，唯有向我求救。

明仔媽得知我是部門主管，加上白髮蒼蒼，似乎回復了一點信心，情緒也稍平復，但仍恐嚇說要是明仔有任何不測，她也不想活了，W醫生也不會有好下場。我唯有耐心地好言相慰。最後她回復理智，表示只要我保證明仔沒事，又答允親自為明仔定時長期覆診，以保證他健康成長，她可以暫不追究。

身為主管，部門的醫生一時大意令病人受苦，我當然要負上責任。明仔媽的要求不算過分，我非常樂意答允她的要求，平息了一場風波。時光荏苒，不知不覺明仔已經定期覆診了10多年。他每次覆診，明仔媽一定跟隨。事實上明仔的哮喘控制得很好，每次覆診我都有機會和他們母子閒話家常。通過這些對話我可以分享到他們家庭的喜悅，例如明仔大學畢業找到工作，他哥哥分配到公屋可以放心結婚等等。

能分享病人的喜悅，肯定是身為醫生的樂趣。前天明仔來覆診，他說他很明白自己是「超齡」兒科病人，但希望我繼續為他覆診直至退休。他的請求，對我來說，也是一樁樂事。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）