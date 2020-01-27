醫路同行：小心膽石「假扮」消化不良

吃肥膩食物 右上腹不適

近八成膽結石患者沒有明顯病徵，小部分人在進食肥膩食物後右上腹不適，疼痛可反射到後背。正因膽結石病徵並不明顯，所以經常被誤以為消化不良，容易與胃炎、胃潰瘍混淆。要知道膽囊有無結石，一般要透過超聲波掃描確認。不少患者經檢查確診後，第一時間會問醫生：「膽囊內有多少粒結石？」其實超聲波掃描只能看到膽石的陰影，不能確切知道膽石數目。另外，醫生通常建議患者接受上消化道內視鏡檢查，排除其他上消化道疾病的可能。

微創切除膽囊 可翌日出院

通常患者第二個提問的就是治療。若膽結石未引致任何病徵，醫生一般會建議先監察病情；如膽石已引致徵狀，或曾因此出現併發症，則建議盡早做手術。當有黃疸、發燒或持續疼痛等徵狀，可能是發炎或併發症警號，需要立即治療。如果患者本身有瓷膽囊（porcelain gallbladder）、糖尿病或曾患傷寒，儘管徵狀並未出現，亦會建議盡早治理。

治療膽結石最有效方法是手術切除膽囊。現時，膽囊切除一般使用微創腹腔鏡，外科醫生會在病人腹壁上開3、4個切口，讓儀器通過切口進入腹腔，切除膽囊。手術一般在1小時左右完成，如無併發症，翌日便能出院。以往亦有發展以「微創單孔技術」做手術，過程需要在病人肚臍處開一個較大切口，便將鏡頭及儀器放入腹腔。單孔技術適用於沒有炎症的個案，並需用上專用鏡頭及儀器。雖然單孔技術能減少切口數目，但切口相對較大，術後痛楚也較明顯。另要留意，若患者膽囊本身較細（俗稱「斗零膽」）、膽囊壁黏連嚴重，便可能要採用傳統開放式手術。

術後無阻分泌膽汁 初期或腹瀉

不少患者關心切除膽囊後會因缺乏膽汁，不能進食油膩食物。其實膽汁並非由膽囊分泌，而是肝臟細胞；膽囊主要用來儲起及濃縮膽汁，方便進食時將膽汁釋出腸道，消化脂肪。即使切除膽囊也不會影響膽汁分泌，只是初期可能會因膽鹽吸收轉變而引致腹瀉。

術後部分患者可能有膽囊切除後綜合症，進食肥膩食物後腹瀉。腹瀉次數因人而異，由一兩次到五六次不等，部分受

腹瀉困擾的患者，可透過藥物促進脂肪吸收。當身體適應習慣後，此類病徵一般會逐漸消失。

文：馮定邦

（香港中文大學醫務中心外科專科醫生）