鋒芒乍露：與冤家真情對話

與同事「困獸鬥」 求助「婚姻輔導員」

那位伙伴以為我說笑，講得太誇張。我苦笑解釋，不明白為何拍檔從開始便以對立姿態撩起各種火頭，我倆關係一直處於繃緊狀態，充滿張力甚至進入仇恨階段。我差不多每個月便會找他來一個真情對話（heart-to-heart talk），嘗試找出他有何不滿，大家可如何改善合作模式和化解意見不合時的僵局。然而，他刻意避談這些事情，就算迫不得已坐下來，卻不願打開天窗說亮話，有時大家火爆起來，盡說難聽的話，很難進入理性討論。

是的，職場裏有許多關係像夫妻般愛恨交加，難解亦難纏，臨到一個「離婚」的點上，最渴望有一個「婚姻輔導員」引導我們溝通，解開心結。否則，每天上班都互相迴避，心事重重，公司瀰漫着怒氣、怨氣和猜忌，旁邊的人都能感受到一種詭異的氣氛。

我找過上司當我們的「婚姻輔導員」，幫忙「拆橋鬆綁」，無論個別與他對談，或三人坐下來談，老闆始終支吾以對，因為他本來就害怕任何形式的heart-to-heart talk，更不用說以此處理別人的糾紛。

你在公司裏有沒有這樣的同事？多年的「困獸鬥」令你心力交瘁，不知如何走出死局？在這種長期膠着的狀態下，你必定盤算要不跟他「鬥長命」，要不自己辭職或調職。

仇恨拖垮團隊 兩大陣營廝殺

作為過來人，我能深切體會這種內耗的慘烈雙輸局面，而作為一間機構的最高領導人，我更能看到整個團隊能被兩人之間的新仇舊恨拖垮，甚至引致兩個派系的形成，逐步制度化起來，變成兩大陣營全方位的對壘和廝殺。

近年我抽出時間當其他機構的企業教練，提升高級行政人員的管理及領導能力的一個重要環節，是深入探究他們如何處理（或逃避）同事間或上下級的衝突，因為深層次糾結不解，便會家無寧日、荒廢政事互相攻訐。我開出最頻密的「藥方」，莫過於要求學員主動與其「冤家」來一個真情對話，把心病心結專業地逐一抖出來，包括說出對方昔日做過什麼事得罪自己，但也要持開放態度讓對方解釋其觀點，或澄清道聽塗說的流言，或道出對自己的批評。

每個人即時反應都很抗拒，除了感到尷尬和難以啟齒，最難受的莫過於害怕對方不願坦誠相對，或不能改變。我的勸喻是做好自己應做的事，對方如何反應由不得你：如果反應是負面的、沒有效果的，錯不在你，你沒有遺憾；另一個可能是對方也受不了這種長時間的緊張關係，會開懷告訴你他的看法，彼此道出心中那條刺的所在，問題未必能立即解決，但大家心情會輕鬆起來，關係也會變得緊密。

主動拔出心中刺 快樂上班

有部分人會聽從我的建議，主動與冤家真情對話，通常會看到關係顯著改善，就算老問題不會一夜之間得以解決，但能吹着哨子跳蹦蹦地快樂上班，我為他們重見天日而感到高興。有些人甚至主動找上司深情對話，最開心的固然是其上司，好像等到浪子回頭的時刻。主動提出對話的人，跨出成長一大步，體會和學習到管理與領導的真諦。

大部分人選擇把問題掃入地氈底下，便唯有無力地延續困獸鬥，無日無之地打一場虛耗（自己）精力和虛度光陰的戰役。我鼓勵這些人找上司做「婚姻輔導員」主持理性對談。上司一直被紛爭困擾而感到揪心，也會欣賞員工主動尋求解決方案的進取，對之另眼相看。

如果我的學員是為人上司，我會直截了當地要求他主動與下屬解開心結，因為上司的職責是建立和教導（coaching）下屬。假若兩名下屬因不咬弦而影響工作表現，甚至整個團隊氣氛，我也期望上司充當「婚姻輔導員」，調停下屬間的瓜葛，主持他們的真情對話。

我建議大家放長假之前啟動深情對話，能讓各方輕鬆放假之餘，也可在假期裏反省、沉澱和重新得力。

●Profile

何靜瑩（Ada Ho），初創互聯網公司Paxxioneer創辦人及行政總裁，為多間跨國企業、非牟利機構及學校高管提供領袖培訓課程。美國喬治城大學外交學院畢業，哈佛大學甘迺迪政府學院公共政策碩士。最新著作為《扮有料，只會死得更快》。

Ada.Ho@paxxioneer.com

文：何靜瑩