公司設休息室 「飯氣攻心」唞一唞 午睡充電 打工仔更精靈

香港人不流行午睡，不少人甚至認為在昏昏欲睡下仍堅持工作，是善用時間、有生產力的象徵。這種看法，若放諸午睡文化大行其道的內地公司，完全不屬主流。

近年香港有企業開始重視員工需要，讓他們自由睡午覺、小休。另有可出租予打工仔「瞌一瞌」的時租膠囊旅館，鼓勵打工仔充電後再投入工作。

設牀鋪按摩椅 助員工減壓

「休息是為了走更遠的路。」

這句話看似老生常談，但對超級熱愛工作的香港人來說卻是知易行難。本地企業鮮有在辦公室推行休息文化，不過，旅遊及消閒獎勵計劃公司亞洲萬里通（Asia Miles）在2013年尾成立香港辦公室時，已想到如何與員工以舒適的步伐同行。在半開放式設計的辦公室中，設有3間多用途房間讓員工休息。其中兩個房間稱為My Space，顧名思義是個人的休息空間。一間設有牀鋪，另一間則設有按摩椅。兩房同樣設計簡約，採用木系家具，予人溫暖和諧的感覺。

亞洲萬里通向來鼓吹設計思維（design thinking），員工有什麼需要都可向公司提出，起初設計辦公室時，公司便邀請大家組成工作小組，以員工為本的方向設計。例如My Space設於洗手間附近，位置隱蔽，私隱度高，員工只要覺得需要唞一唞，便可鑽進去。貼心設計還包括房間燈光的色調及光暗，可讓員工自行調節。房間門口亦設有顯示牌，讓同事知悉房間是否使用中。至於使用多久，一般建議為1小時左右，也沒硬性規限時間，只要沒有人排隊，員工也可安心使用。

想休息也不一定要「自閉」，與同事聊天玩樂亦是紓緩壓力的方法。走進另一間色彩繽紛的多用途大房間「Our Space」，沙發、電視、飛鏢、書籍、遊戲機、桌上遊戲等消閒設備一應俱全。

時租睡眠膠囊 「聽海」放鬆

公司設有睡眠休息室，固然是打工仔夢寐以求的福利，但香港寸金尺土，能有如此空間的企業實屬少數。何不向辦公室以外的空間探索？提供小睡空間的地方也許最受打工仔歡迎。

初創企業SLEEEP在銅鑼灣、中環、上環都設有時租睡眠膠囊旅館，走進中環店，先看見的是標語「不是不事」，提醒客人：睡眠並非不事生產。SLEEEP聯合創辦人及行政總裁葛立忻解釋：「香港人對睡眠不夠重視，總覺得睡得愈少愈好，搵錢、發展事業，永遠比睡眠休息更重要。」他強調，睡覺不等於懶惰，而是愛惜自己的方式。

眼前一整排可供短時間租用的「膠囊」，不但不「膠」，設計還相當講究。圓角的睡眠艙內，燈光柔和，牆身是感覺溫暖的松木。銅鑼灣店及中環店的膠囊較新，智慧功能比上環店更完善，用家可獨立控制每張牀的燈光和風量，燈光會自動隨時間而調校色調，用家亦可選聽海浪聲、流水聲、風聲等入睡。只要關上夠厚、夠靜、夠遮光的磁力布幕，便有屬於自己的天地。如果想洗澡，亦可到智能淋浴間放鬆一下。在樓高3層的中環店，更設有睡眠監測和分析，讓大家更了解自己的睡眠質素。

葛立忻見過各行各業的上班族，如律師、會計師、廣告人，一再回來SLEEEP睡午覺，當中還有另一類會在此小睡的人，就是SLEEEP員工。葛立忻笑言，員工福利之一，是在未被租用的膠囊小睡片刻。由內到外，都貫徹企業所提倡的宗旨——人人睡得好。

文：宋霖鈴

編輯：林曉慧

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