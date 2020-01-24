日本新潟佐渡島過暖冬 坐千尋盆舟「蠔」食打太鼓

佐渡島中部國中平野東端的加茂湖，1903年當局以防止湖水氾濫為由，將它與兩津港之間的天然阻隔鑿開，形成鹹淡水混合的「汽水湖」，變相為蠔提供了極佳的生長環境，湖泊自1932年起，也成為著名的養蠔地。位於湖畔的「牡蠣料理あきつ丸」，每年12月至翌年3月都會推出採蠔體驗。

加茂湖產蠔勝地 上船見識採撈過程

加茂湖出產的蠔，以清爽肥美的真蠔及岩蠔為主，全靠適中的水溫及無污染的水質，一般需要兩三年才長成的蠔，在加茂湖每年10月放蠔苗，翌年蠔季就可以收成。從機器打撈起的麻繩可見，除了蠔，還纏着一堆不知名的海洋生物。事實上，每50公斤魚獲中，只有約5公斤是送進食客口中的蠔肉。

回到岸上，參加者簡單學習過開蠔方法後，便是用餐環節。5000日圓（約365港元，小童半價）的90分鐘體驗費用中，已包含一頓全蠔餐，由各式各樣的蠔料理組成，湯、釜飯、佃煮、酥炸等，配合磯燒及火鍋放題，爽甜飽滿的蠔源源不絕送上，蘸點佐渡產柚子醋調味，就可以中和滯膩感，提高戰鬥力，繼續「蠔」食。

■牡蠣料理あきつ丸

查詢：+81（0）90 2566 3420

網址：enjoysado.net/experience/detail.php?eid=199

備註：須網上或電話預約

坐《千與千尋》盆舟 體驗民間智慧

因為宮崎駿的動畫《千與千尋》，佐渡島百年鄉間傳統「盆舟」成為了極具人氣的打卡體驗。盆舟來自島西南面小木港一帶漁民，為了在暗礁崖壁間採捕各類海產而衍生的土炮設計，至今仍在使用。島上有3處可以體驗這種民間智慧，當中以矢島體驗交流館較受歡迎，乘坐的盆舟亦較為特別。

特製玻璃底 欣賞水底礁石

傳統的盆舟，是一個以木和竹製成的圓形木盆。漁民會另外帶上一個玻璃底的木箱，出海後將之放在盆舟旁的水面，透過玻璃觀察水底情景，以便採捕海產。而矢島體驗交流館的盆舟，就將兩者結合為一，於圓形木盆中央加裝玻璃底木箱，二人一舟坐於木箱兩旁，就可以同時欣賞水底礁石跟矢島、經島的景色。盆舟可說顛覆了船的物理構造，既沒有尖尖的船頭，就連底部也是平的，還要靠單槳手動推進。看身穿傳統服裝的女船伕扶着垂直的船槳左右輕鬆擺動，木盆就朝前方推進，還真有點身處童話世界的感覺。

■矢島體驗交流館

營業時間：早上8:00至下午5:00

收費：500日圓（約37港元）

網址：www.visitsado.com/tw/spot/detail0039

跟600年古木豬鼻君學打太鼓

香港人對日本太鼓應該不太陌生，即使未接觸過實物，可能也玩過電玩遊戲《太鼓之達人》。佐渡島的太鼓文化深厚流長，全球知名的太鼓藝術團體「鼓童」創辦地跟總部皆在島上。為了推廣太鼓藝術，鼓童開設了佐渡太鼓體驗交流館，提供太鼓體驗課程。為旅客而設的60分鐘體驗，於以佐渡島木材建造的場館內舉行，館內展示了兩座以600年古木製成的御太鼓「山芋君」和「豬鼻君」，課堂完結前有機會試打，上課期間則使用每人一座的普通太鼓。

苦練考試做「鼓童」

體驗課參加者先嘗試控制鼓聲大小，再慢慢學習拍子。場館可同時容納最多80名學員，愈多人同時以木製鼓棍敲打動物皮革拉成的鼓面，產生的共鳴就愈雄厚。儘管所有鼓童成員均需接受兩年刻苦嚴苛的身心訓練，最後還要考試及格才獲准加入「鼓童」。幸好講師米谷友宏有驚人的親和力，活力十足的他一改大家對太鼓刻板嚴肅的印象，營造輕鬆愉快的氣氛，令每個學員都樂在其中。

■佐渡太鼓體驗交流館

收費：2000日圓（約147港元）

網址：www.sadotaiken.jp/en

備註：須兩天前於網上預約

交通套票方便抵買

前往佐渡島，最方便就是經水路進出，佐渡汽船設有往來新潟港與兩津港、直江津與小木港兩條定期航線，前者提供汽車渡輪及噴射水翼船兩種選擇，單程分別需時約2.5小時及1小時，外國旅客可憑護照購買Sado Gold Passport交通套票，5500日圓（約400港元）的基本價格已包含來往新潟港與兩津港的汽車渡輪二等艙船票、佐渡島巴士3天乘車證及新潟市觀光循環巴士1天乘車證，絕對是探索佐渡島的方便之選。

■佐渡汽船：www.sadokisen.co.jp

Sado Gold Passport：niigata-sado.co.jp/passport/guide-tw

●旅遊錦囊

簽證：特區護照或BNO免簽證入境

機票：樂桃航空（www.flypeach.com/hk

）香港經大阪轉機至新潟，經濟客位單程連稅由1351港元起

旅行團：Flycat Tour新潟「季節在地體驗」套票，二人成行套票包住宿、交通、體驗、中文導遊及部分餐膳，2日1夜費用每位1180港元起（www.flycattour.com/niigata）

匯率：100圓約兌7.3港元

協力：新潟縣、新潟．佐渡觀光推進機構、Hotel Nikko Niigata、Hotel Ohsado

文：單身旅子Travelloner

編輯：蔡曉彤

電郵：travel@mingpao.com