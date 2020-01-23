走在街頭迎新春 喜感設計 「鼠」不簡單

老鼠造型 藝術玩味

迎接新春，當然要換上鮮艷醒神的新裝。深受不少女生歡迎的Marni，一直以創新及多元特色，大膽豐富的視效、混合印花及圖案正是其設計耍家之處。農曆新年的別注系列，就把具兒童畫風格的老鼠圖案融入系列服飾之中，貫徹玩味風格，更延伸出多款精緻的fashion item，包括印花Tee、針織上衣、手袋，以及首飾，設計既俏皮可愛，又具藝術氣息。

俏皮鼠化身飾盒耳機套

每當看到趣致玩味的事物，往往能夠帶來正面開朗的好心情。這個農曆新年，Louis Vuitton就以生肖老鼠為主角，帶來一系列生活精品。當中包括一款陶瓷製成的Rat盒子，俏皮造型飾以monogram花卉圖案、紡織品圖案和金色細節，可作桌面的重點擺設或存放珠寶，頂部的小老鼠更手握LV的經典Speedy手袋，流露玩味可愛氣息；另一款老鼠造型的木製盒子，線條流暢富質感。品牌着重生活細節，推出一款小老鼠造型的耳機套，以天然牛皮和monogram帆布製作，小巧設計配有特殊開口，毋須取出耳機即可充電。耳機套設有扣環開合，可輕鬆扣在各款手袋或皮帶作裝飾。

經典三角標誌「靜靜雞」應節

紅色在傳統中華文化中，象徵幸福、喜慶、吉祥，可說是農曆新年的「指定」顏色。即使平日慣常以全黑造型示人，也要沾上「一點紅」，既應節又好意頭──說的是Prada的黑色尼龍面料。品牌特意為其三角標誌換上紅色，低調中流露特色。

反叛鼠當主角

在卡通界中，除了較為人熟悉的米奇老鼠外，其實還有不同性格、形象的老鼠角色。鬼才Jeremy Scott找來著名漫畫家Robert Armstrong筆下的Mickey Rat當主角，為Moschino炮製出限量農曆新年capsule系列。有別於米奇老鼠的面圓圓形象，Mickey Rat擁有尖銳長臉，看起來怪相又反叛。點綴於運動校隊風格的服飾之中，配搭紅、白、黑、黃主調，流露年輕率性的味道。

閃爍奪目高跟鞋

新年買鞋，長輩會說「唉唉聲」不吉利，但一雙精美的高跟鞋或許會令你「破戒」。意大利鞋王Sergio Rossi，總有本事創造出讓女士趨之若鶩的漂亮高跟鞋。品牌推出的新年特別版鞋款，鞋身鋪滿紅色閃粉，呼應喜慶的節日氣氛；優雅的蝴蝶結細節，中央鑲嵌紅色水晶logo點綴，步履間展現女性的嫵媚高貴特質。

花團錦簇 細節顯貴氣

常說花開富貴，綻放的春花代表幸福美滿、富裕的生活。Roger Vivier推出的農曆新年限定系列，便正從這意景取材。優雅的Fleurissime Cabas袋款，以新春繁花盛開為主題，配搭品牌的經典方扣，綴以鑲嵌的水鑽，閃亮的奢華細節顯出貴氣。品牌的另一經典Viv' Run Strass Buckle Sneakers，則以桃花盛放的圖案包覆鞋身，配以簽名式花鑽方扣點綴鞋身，為運動鞋注入奢華細節。面料方面，選用實用網布、織網及潛水物料，新春拜年期間，也能保持優雅舒適。

米妮紅色蝴蝶結手袋

一款精緻玩味的手袋，總能為一身造型注入亮點。可塑度極高的Anteprima Wirebag，經常被工匠編織成百變造型，甚至乎「變身」成為經典的卡通人物。趁着鼠年來臨，品牌將嬌俏米妮老鼠化成手袋上的拼色圖案，並不忘為她配上立體的鮮紅蝴蝶結標記，為袋款簡約經典的方形設計，增添可愛玩味氣息。

文/ Vivian Lau

編輯/蔡曉彤

美術/謝偉豪

查詢：

Anteprima 2167 7386

Louis Vuitton 8100 1182

Marni 2118 7605

Moschino 2525 4706

Prada 2522 2989

Roger Vivier 2810 8690

Sergio Rossi 2670 6028