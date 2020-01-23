趣意珠寶重新演繹東方元素 融合吉祥象徵 創出玩味首飾

有時候，作為亞洲人去看很東方、很傳統的事物，總會有種親切的情感。雖說欣賞珠寶首飾並沒有節日之分，但每逢農曆新年，總會想起Qeelin的傳統東方設計。品牌創辦人兼創意總監Dennis Chan，在倫敦展開設計師事業生涯，往往以西方角度演繹東方的傳統元素，創作出流露玩味的「中西合璧」珠寶首飾，再加上每個系列都以英文拼音命名，足以讓人會心微笑。

經典吉祥葫蘆 紅瑪瑙呼應喜慶氣氛

品牌的創作意念，均從東方神話啟發而來──像是打響名堂的葫蘆（Wulu）系列。在古老傳說中，葫蘆被視為吉祥的象徵，它能帶來幸運和正能量。據說如果將葫蘆掛於自家門前，還能祈求平安，其渾圓的形狀，亦擁有圓滿的寓意。經由Dennis重新演繹，他運用現代化的線條比例，將傳統的葫蘆塑造成一件時尚的珠寶配飾，改變大眾視葫蘆為老氣吉祥物的看法。在講求好意頭的農曆新年，他採用象徵希望的紅瑪瑙來製作Wulu，配以18K玫瑰金及鑽石點綴，充滿富貴氣息。另外，品牌亦用上紅瑪瑙塑造如意鎖（Yu Yi）及象徵富裕和諧的金魚（Qin Qin）手鐲及頸鏈設計。

招牌百變熊貓 化身迎春靈鼠

提起趣致的動物造型設計，又怎少得品牌的招牌代表熊貓Bo Bo？自品牌2004年面世以來，Bo Bo一直以不同的百變身分現身，像是手執氣球的經典Bo Bo、模仿搖滾巨星的Rocka Bo Bo，或是鍾情Hip Hop文化的Hip Bo Bo等可愛俏皮的造型。而這個農曆年，「牠」就以Kung Fu Bo Bo形象示人，全身鑲飾鑽石與紅寶石，配以能夠擺動的四肢，活潑的模樣，正好呼應喜氣洋洋的節日。另外，Bo Bo亦按照品牌傳統化身成年度的生肖造型。來到鼠年，為突顯靈鼠的聰慧特質，Bo Bo Mouse身披鑽石與黑鑽石，手拿可以轉動的幸運錢幣，為粉絲帶來新年各式各樣的美好祝願。

文/ Vivian Lau

編輯/劉家睿

查詢：Qeelin 2834 9888