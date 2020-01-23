傳統與現代 低調與浮誇 新年戰衣「新」定義

正所謂新年新氣象，舊時的人會主張買新衫過年，一洗過去一年的厄氣，但當下時裝變得五花八門，在升級再造（upcycling）環保時裝、品牌之間的聯乘合作、經典產物的復刻設計等琳瑯滿目的選項中，怎樣的裝束才稱得上最「新」、最值得買，實現傳統所指的「好意頭」？

曾幾何時，有人會於農曆新年一家大細穿上絢麗多彩唐裝，應一應節。雖然現在已經較少看見，但復古風不時吹起，平日愛穿現代服飾的年輕女生，都因為貪新鮮而想一嘗穿起古典旗袍的滋味。每當提到旗袍，不免讓人聯想起電影《花樣年華》中，張曼玉穿著旗袍的搖曳美態，和以中國風為品牌核心的上海灘。即使品牌衣飾逐漸多元與年輕化，但依然堅持推出傳統中國華服；企領、紐結、貼身剪裁、刺繡印花等經典元素都能在它的設計中找到。如今以這些唯美含蓄，性感婉約的旗袍裝扮去四出拜年，會否獲得親戚長輩額外的稱讚？

中西合璧 極繁主義大膽無邊

如果旗袍在現代人眼中是舊物，那麼在這些傳統服飾上添上一份現代西洋的美學氣息，可能也算是破舊立新的一種做法。同樣以中國風設計聞名的品牌Shiatzy Chen，就以長衫為基調，利用烏干紗、蕾絲、棉麻、絲緞等多種布料，做出前短後長，透薄親膚的高領披肩，再配上大紅色貼身皮質短褲，將古典中式的剪裁以姿態輕盈的athleisure廓形呈現出來。品牌在低調優雅的褶襬裙裝加上刺繡白布的圍裹背帶裝飾，將中西合璧的獨特風貌表露無遺。

其實近年時尚潮流的演變，已經逐漸將我們從minimalism（極簡主義）的浪潮，引領至maximalism（極繁主義）充滿戲劇性，大膽無邊的精彩世界。所以，像新年這個繁花盛開、春意盎然的喜慶時節，以花為靈感的服飾設計無處不在。例如Balenciaga就以一身搶眼奪目，讓人眼花撩亂的tea dress（茶歇裙）揭開新年的序幕。寬鬆長垮的剪裁，加上玩味的大型耳環，與傳統貼身端莊的旗袍服飾完全相反，既貫徹其叛逆作風，亦代表花開富貴的祈願。

金鼠之年 型人一身米奇

老鼠向來予人負面感覺，但隨着鼠年的來臨，這個惹人生厭的動物，成為每逢12年一次的吉祥物，瞬間被化為零售界的寵兒，小至揮春利市封，大至名牌衫褲手袋，都能找到以老鼠為題的設計。像走creepy型格路線的Gucci，就在充滿民族氣息的波希米亞長裙、肚兜形背心、和經典Gucci logo print的手袋中加上米奇老鼠的身影，維妙維肖、繽紛歡樂的設計沒有絲毫違和感。其實老鼠並沒有我們想像般神憎鬼厭，我們應該要學懂包容不同事物。

在新年這個講求開心和氣的節日，不論傳統現代、中式西式、低調浮誇，各種造型都只是表達自我的一種方法，從來沒有一套規範斷定怎樣的裝束才是好或是壞。正如老鼠一詞，既可以令人反感，又可以是個為大家帶來奇幻歡樂的可愛動物，全視乎大家以怎樣的角度去看待。新一年祝福大家遠離病魔，身體健康，新年快樂。

查詢：

Balenciaga 2798 8892 ／ Gucci 2234 7322 ／ Shanghai Tang 2525 7333 ／ Shiatzy Chen 2537 8280

文：Angel Hong

協力：Vivian Lau

模特兒：Arim Lee（Quest）、Clarita（Sun Esee）

化妝及髮型：Chris Lam、Chris Wong

編輯：陳淑安

統籌：John Wan

電郵：lifestyle@mingpao.com