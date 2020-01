Double F：看見與看不見之間的香港設計

【明報專訊】Ackbar Abbas為1997前的香港定義,說我們有「逆向幻覺」(reverse hallucination),總看不見存在的東西(not seeing what is there),20幾年過去,情况並沒有多少改變。我有時問90後同事,可不可以數3個香港設計師出來,一般除非本身在設計業中,通常都數不出來,又或數了一兩個知名的,卻怎樣也數不到40歲以下的設計師。