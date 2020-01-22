People：狂舞派 點五步作曲人 拒絕放棄 信念漸覺醒

現年46歲的戴偉經過十多年的兜兜轉轉，終於在音樂界站穩陣腳。說到他的追夢之旅，既崎嶇又波折。「我自小學鋼琴，但真正喜歡音樂是由高中時期開始。那時候我接觸到信仰，覺得音樂和歌詞比用言語表達更有效果，於是萌生用歌曲傳福音的念頭，更開始與朋友們夾band、玩busking（街頭表演）。」

自薦唱片公司無回音 邊做IT邊寫歌

他大學畢業後，希望踏足音樂界，天真的帶着自創歌曲聯絡了多家唱片公司，可惜都沒有回音。後來，他向現實低頭，加入IT業，「但我沒有放棄音樂，我每天下班通宵達旦玩音樂。」

2007年，他和朋友組成的A-dAY樂隊在比賽中奪冠，與唱片公司簽了1年合約。當時戴偉立刻放棄IT的工作，全時間投入音樂創作。但是原來做歌手很坎坷，工作不多，收入亦微薄，生活相當艱難，於是他出了兩張唱片後就重回IT行業。但現實並沒有打垮他的信念，他對音樂仍然充滿熱枕，繼續無間斷地寫歌。皇天不負苦心人，他終於熬出頭，陸續接到不少廣告的配樂工作，更有機會接觸電影界。

辭工創作《狂舞派》歌曲 10年終成正果

在2012年，他再次辭工參與電影《狂舞派》的歌曲創作。當時的他其實對自己的作品沒甚信心，怎料他的第一首電影主題曲《狂舞吧》獲得第33屆香港電影金像獎的最佳電影原創歌曲。及後，他亦憑着電影《哪一天我們會飛》主題曲《差一點我們會飛》再下一城，第二次奪得金像獎。如今，他為超過20套電影創作音樂，終於譜出了他的音樂世界。

現在的戴偉，除了是一名音樂創作者，也是香港浸會大學的電影配樂課講師。「我從一班年輕人身上看到香港樂壇的希望。」

他坦言年輕一輩的音樂底子比起自己更好，深信他們能夠做出很多優秀的音樂。可惜的是，香港的音樂行業並不蓬勃，出路並不多。「我就是一個很好的例子，我都要經過十幾年的嘗試才能有今天的小成績，相信他們條路會更難行。」

白紙般的新人要入行談何容易，戴偉不願一班有才華的後生仔被埋沒，因此一有機會就會為同學們推薦機會、商機，希望為他們的將來鋪路。就如戴偉寫的《沙燕之歌》裏說過，「願你知每步每步和誰奮鬥，別再憂未能動搖命運之手。若結果偏不如意，始終無悔拚命過去追求。」他希望所有年輕人也能堅持自己的夢想，試煉過後，能在背後發現天際綻放的彩虹。

文：盧靖賢

編輯/廖偉龍

美術/謝偉豪

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