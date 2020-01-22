網絡安全：區議會邁進數碼空間 助市民參與

區議會數碼化程度步伐緩慢

有關區議會網站的問題，筆者之前在本欄《當開放數據遇上區議會》已略有提及，但僅限局部觀察，欠缺全面資料。恰好立法會資訊科技界議員莫乃光12月11日向民政事務局提出有關質詢，劉江華局長的書面答覆包含1張18區區議會網站狀况清單，結果是：當問及上載至網站的數據是否採用「視像化方式顯示」及「機器可讀格式」時，各區的答案皆為「不是」、「沒有」或「不適用」，無一肯定。

在這裏簡單解釋兩個詞彙。所謂「視像化方式」即是影片，包括網上全程直播會議及錄影後上載至網站，方便網民隨時觀看，屬於世界各國增加議會透明度的常見做法。目前香港立法會網站已可直播與回看影片，區議會網站則暫時未有此功能。

「機器可讀」則由英文「machine-readable」直譯而來，所謂「機器」其實就是電腦，「可讀」即是便於電腦讀取及處理數據，不單要求數碼化文件格式，內裏數據亦要符合一定標準，以作批量計算和分析。近年人們熱中談論大數據，其中一個重要環節就是令包括文字在內的各類數據標準化以達至「機器可讀」，常見的格式有csv、xml等，而一般人使用的word、pdf乃至jpg圖片，通常不能視作機器可讀。當然，隨着技術進步，有朝一日智能機器人不只能讀取一堆混亂、零碎的資料，甚至能以此預測未來，如同科幻電影的情節，但按目前條件，數碼格式的標準化數據，仍然是我們利用數碼科技的前設條件。

提供直播影片 訂文件格式標準

雖然區議會目前仍是地區諮詢機構，法定權力不及立法會，但處理的事務較為貼地，例如興建天橋、設立巴士站，參與管理地區圖書館、體育館等康樂文娛設施，近10年更有合計開支超過33億元的地區小型工程。故此，會議文件和議員、官員在會上發言，都含有大量與市民日常息息相關的信息，但過往受到的關注並不多。直至近年陸續傳出有區議員涉嫌與承辦商私相授受的消息，各界對區議會有關信息的需求陸續增加。

提供會議直播等影片，有助更多市民透過互聯網參與地區事務，完全符合區議會設立的「初心」，其必要性不必贅言，定當爭取。以「機器可讀」的方式發布會議文件，可讓民間借助大數據技術監察區議會運作，迅速描繪社區設施及工程撥款的全景圖，令有心參與的普通市民乃至區議員不再迷失於文山會海，及早發現問題並解決。「機器可讀」涉及標準制定，需要專家意見，18區的標準更要統一，否則意義盡失。此事技術不複雜但協調需時，對充滿新思維但欠缺經驗的議會新人是一大考驗，但如何讓已略顯暮氣沉沉的區議會連結數碼一代，在網絡空間擴大地區事務參與，值得各方團結，全力以赴。

文：周穗斌（香港互聯網協會研究員）