Gadget：毋須移動機身 改變投影角度 鏡頭急轉彎 靈活投影機

這部可更改投影角度的投影機，由日本的Fujifilm開發，型號為FP-Z5000。如果對投影機有一定認識，都知道一般的投影機鏡頭，會放在機身前端，投射的角度及位置需以移動機身來遷就，但這部FP-Z5000的設計，讓用家不用移動機身，便可調整投射的方向及角度。主要原因在於機身設有全球首創的「折曲型雙軸旋轉鏡頭」，鏡頭臂能上下180度轉動，同時鏡頭亦可左右360度旋轉，這個設計有兩個好處，一是用家減少了放置投影機位置的限制；其次是毋須更換投影機位置，也可隨時大幅度改變投影的位置，相對一般投影機靈活得多。

距離75 cm 可投射100吋大畫面

除了兩軸旋轉的設計外，FP-Z5000的鏡頭亦加入不少新技術，其中鏡頭使用了近似魚眼鏡的大口徑球面設計，令投射距離最短只需要75cm，即可投射出一個100吋的大畫面；而由於球面鏡頭會出現畫面變形問題，廠方亦加入大直徑的非球面鏡片修正畫面。用家可透過鏡頭內置的移軸功能，令畫面在上下左右移動時不會變形，畫面移動幅度上下為82%，左右則是35%。

移軸功能最大的好處，是打破投影機必須放在用家上方的「定律」，就算用家將投影機放在身旁投影，都能透過移軸功能改變投影的位置，投射出最滿意的畫面。為方便用家，機中設有記憶功能，可將不同角度鏡頭的移軸參數記下，方便日後隨時改變投影角度而不需重新設定。如果100吋畫面也未能滿足你，FP-Z5000最大可投射至300吋畫面（投射距離2.3米），就算投射到大廈外牆亦綽綽有餘。

單芯片設計 5000流明光度

選購投影機時，另一考慮因素是光度，FP-Z5000亦沒有令用家失望，雖然只是使用1片0.65吋DLP式芯片，但光度達5000流明，在一般的家居環境燈光下，仍有不錯的投影效果。唯一不足是FP-Z5000的解像度只達到1920×1080像素，對於愛看4K的用家，未必能接受，但其對比度亦有12,000:1，就算行近畫面觀看，其細緻度仍然不錯。

除了高階的影音玩家，FP-Z5000同時亦針對藝術館、展覽館，用家可透過多部投影機合併播放特大畫面，而由於內置移軸功能，亦能更有效活用空間，減少投影機數目。以一幅L形牆壁為例，傳統投影機受投射距離及位置限制，需要安放4部才可做到無縫投射，但使用FP-Z5000的移軸功能及短投功能，只需放置3部即可。機內的移軸功能，亦能有效減少演講時講者擋住投射光線的問題，令這部新投影機用途更廣泛。

■規格

顯示︰0.65吋DLP

解像度︰1920×1080像素

亮度︰5000流明

體積/重量︰470×375×108mm/約12kg

售價︰$98,000

查詢︰2406 3225

文：勞耀全

編輯/廖偉龍

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