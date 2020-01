Watch Out：靈鼠腕表 超凡工藝賀新歲

Blancpain 挑戰青花瓷

青花瓷是中國聞名天下的技藝,Blancpain工作坊今年挑戰此工藝,製成限量8枚的Métiers d'Art特別版青花瓷表盤腕表。青花瓷瓷粉主要由石英、長石和高嶺土混合而成。首先將瓷粉加入水,形成漿糊狀後反覆過篩除去雜質,之後以表盤模具鑄模,自然風乾後再以1000℃燒製24小時。工匠在表盤上塗抹琺瑯,將錦鼠描繪得活靈活現,再以1300℃燒製,令瓷器產生玻璃化反應,產生亮麗、透明和堅硬的效果。(647,500人民幣,約733,300港元)

Breguet 貝雕白鼠

在鼠年限量腕表上,Breguet找來兩名來自意大利Torre del Greco的貝雕大師合作。貝雕藝術源於古時,透過手工雕刻海螺殼,呈現立體圖案,賦予動感。Reine de Naples 8955 Cammea腕表上便飾以白色和棕色的貝雕,白色瑞鼠伏在棕色的金星表面栩栩如生,看似躍然而起。表盤的顏色和圖案配搭跟中國傳統暗合——白色和金星同樣跟鼠的五行屬性相關,如細心留意金星,可看到細緻的星球紋理,並刻有品牌標誌。($557,000)

Chopard 蒔繪大師出手

除了中國,不少地方也有生肖的習俗。Chopard便跟日本蒔繪大師山田平安堂合作,推出L.U.C XP鼠年蒔繪腕表。蒔繪被譽為日本古老藝術精髓,其生漆原料從「漆樹」樹脂萃取而來。漆樹一年只能採集一次,採集後需放置3至5年才可加工成為抗耐性極佳、呈蜂蜜狀的生漆。新表上呈現的場景除金鼠外,還有玉米穗和柿子,分別象徵豐收富足和福壽。在傳說中,老鼠會不懈追求豐饒財富,但同時是一位忠誠的朋友,樂觀向上。($187,000)

Jaquet Droz 紅寶石榴籽

在Petite Heure Minute Relief鼠年腕表上,Jaquet Droz以石榴與老鼠作伴,因為石榴多籽,常被視為繁殖和生命力的象徵。在深邃的黑色縞瑪瑙表盤上,石榴果以紅寶石雕琢而成,9時位置的石榴籽採用雪花式鑲嵌,鼠爪則抱着一顆尺寸較大的紅寶石石榴籽。紅寶石和紅金的珍貴材質配搭,突顯老鼠的自然天性——熱情、雄心勃勃、富有創造力,象徵繁榮昌盛。腕表限量發行8枚。($562,400)

Panerai 意大利工藝

對Panerai來說,今年是特別的一年。品牌在2009年牛年打響頭炮,開始推出Luminor Sealand 44毫米生肖腕表,來到庚子鼠年,剛好完成一個生肖循環。新表亦貫徹Sealand腕表的獨有特色,精緻表蓋內嵌顯示鏡,以鉸接方式鑲嵌於12時位置,保護內部灰色表盤。表蓋裝飾由意大利工藝大師以歷史悠久的sparsello工藝人手鐫刻而成,藝匠先以小巧的柳葉刀雕琢坑紋圖案,再以金線在圖案上嵌花並細緻錘打,令金線與凹陷的坑紋合二為一。($179,000)

Piaget 掐絲琺瑯彩繪

如果要數一位當代最有名的琺瑯彩繪大師,一定是Anita Porchet。Piaget為鼠年而設的Altiplano大明火掐絲琺瑯腕表便再度請來Anita出手,在灰色色階上,簡單又靈巧地描繪出兩隻可愛雪白的小老鼠。琺瑯大師須先於表盤上透過金絲勾勒圖案,再於掐絲中填入琺瑯釉料,然後透過高溫820℃至850℃的大火多次窯燒,直至表盤平整光滑後施以潤彩,令面盤圖案更清晰亮麗。($535,000)

TAG Heuer 鼠字報時

鼠為12生肖之首,是頑強不屈與機靈聰敏的象徵。TAG Heuer以此為靈感,在表盤1時位置採用「鼠」字設計取代傳統數字刻度。表背鐫刻一隻頭戴飛行員護目鏡、手握汽車方向盤的老鼠剪影及漢字「鼠」,呼應Autavia系列的起源。表盤選用充滿活力的紅色,搭配黑色陶瓷表圈,與經磨砂處理的銅製表殼形成鮮明對比,別出心裁的設計散發中國新年賀歲氣息。($32,100)

Vacheron Constantin 剪影靈感

中國的剪紙藝術與瑞士文化中著名的剪影藝術(Scherenschnitt)有異曲同工之妙,這一藝術元素也成為Vacheron Constantin的Métiers d'Art The Legend of the Chinese Zodiac腕表的主題。表盤以無指針顯示方式,由4個顯示窗顯示小時、分鐘、星期和日期,中央則成為裝飾設計的舞台。正中央是工匠手工雕刻的粉紅金鼠,背景的枝葉圖案源自中國傳統花卉圖紋,帶來層次感,琺瑯大師再在表盤覆上數層琺瑯釉,突顯節日色彩。($825,000)

