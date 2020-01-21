論盡教育：教師是專業嗎？

王師奶開心教師們待遇好，生活安定，專心傳道授業。但當社會動盪，要搵人孭鑊，要搵代罪羔羊，教師絕對是好對象，打又唔打得，得把口。一時話你唔識教歷史，專挖中國的瘡疤；一時又嫌你教通識太通透，搞到班馬騮無孔不入，摷完六四摷六七。立法會議員睇你唔順眼，教師就係社會罪人。

以前有事教師全部孭起，好少拉埋校長落水，因為做得校長，一定經過江湖歷練，識得避重就輕。千穿萬穿，馬屁不穿，校監只需接受3個鐘頭特訓就可以擔任，佢識得乜吖，一切任憑校長做點紅點綠的交通燈；對外就更易喇，順住啲教育官員吩咐，只要事事yes，保證什麼學校議會主席有得你做，局長一定讚你專業判斷水準高。十步之內，必有芳草，小婦人剛才舉例只是校長中的「臭草」而已，講真話，芳草與臭草之比，1比10喇！

自稱專業教育組織？

有人話王師奶鬧人唔使本，由李國章、羅范椒芬鬧到孫明揚、吳克儉、楊潤雄。講這些話的人都不了解王師奶，王師奶知道做官的也有很多掣肘，唔係想點就點。李國章最霸氣，最當機立斷，於是成也霸氣，敗也霸氣；羅范是教育有心人，可是心頭太高，想一天把羅馬建成，欲速不達；孫明揚最好商量，一切順水推舟，於是無風無浪，無破壞，無建設，成了隔夜油炸鬼；吳克儉鄉愿一名，無端黃袍加身，做了教育局長，小婦人對他最寬容，人人都鬧他「唔得掂」時，小婦人只對他「我見猶憐」，5年來他最唔掂時亦從未稱呼他「唔得掂」；王師奶對楊潤雄局長從未重言一句，只𤷪𤺧他太慎重，慎重到優柔寡斷，時時有急驚風遇着慢郎中的感覺。對楊局長，小婦人仍有期望，他對話誠懇，不浮誇，始終是耶穌會門下弟子。

但穩重的楊局長都令王師奶失望，也令所有教師失望。他和葉建源隔空「駁火」，竟說「有團體自稱專業教育組織」，相嗌唔好口，你明指教協是自稱專業組織，自稱即是說名不副實，是冒牌，是A貨，則它名下數萬會員都不是專業，是虛有其名。但王師奶好多時都聽到教育局長包括楊局長，常說信任校長和教師的專業精神，何以一下子被貶到「自稱」？教育大學專訓練教師，王師奶好想知道教育大學的畢業生是不是專業人才？教協45周年會慶，林鄭特首擔任主禮嘉賓，難道特首竟會為一「自稱」專業組織主禮？

楊局長，您傷透好多教師的心，也辜負了王師奶對您的期望。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第277期]