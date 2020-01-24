辣媽CEO：年廿八洗邋遢

每逢佳節想起媽媽

單單過年，我們一家已經有排講。我小時候所做的種種習慣習俗，和大小T小時候做的，直至今日仍然一樣無變！貼揮春、封利巿、大掃除、行年宵市場買花買桔、做冬食團年飯開年飯、準備全盒賀年糖果食品，我們一家永遠總動員。過年過節的傳統和習俗，由母親傳給我，再由我傳給一對子女。每逢佳節，我會想起媽媽。有朝一日我走了，相信大小T一樣會記得我，會傳承習俗再傳給他們的子女（大前提當然是if any！）。

早前我share了一段4年前為港台拍攝的節目，內容講及我希望媳婦會煮飯。結果引來有擺明唔妥我的網友揶揄：「點解唔係教識自己個仔煮嘢食，而要個仔搵個識煮嘢食嘅老婆？難道你不是怪獸家長，人哋個女一定要照顧你個仔，唔可以倒轉頭咩？」我在facebook內沒有回應，是因為不想長篇大論撩交嗌似的，不過當中確實有我的一套大道理。

為家人煮飯 反映家庭觀念

是咁的！小T婆婆是烹飪高手，他娘親我更是青出於藍；而小T幼承庭訓，耳濡目染，烹飪高手不敢認，但絕對有幾下「散手」見得人！我有仔亦有女，大T一樣識煮飯，他日有家庭的話，絕對願意為家人煮飯。看一個妻子願不願意為丈夫子女洗手作羹湯，就知道她的家庭觀念有多重。因為當中包含的是無盡的愛意及關懷，和是否職業婦女，或者有幾位高權重完全無關，這是作為妻子和母親，能夠為丈夫、為家人、為父母、為翁姑做的最好的事情！作為丈夫的道理其實亦一樣。我認識不少爸爸都是烹飪能手，包括我阿哥，身為兒科專家，工作時間長壓力又大，依然願意百忙中為家人煮兩餐，究竟為什麼？

家中有幾多傭人也好，家庭教育家庭觀念不可能假任何人之手，父母必須親力親為。真的再沒有比一家人一起的回憶更甜蜜更溫暖，毋須大費周章金錢去旅行或買什麼名貴物品，那些只是過眼雲煙，真正永留心中的，是共度的美好時光。

雖然今年市面真的沒有什麼過年氣氛，但關起門來，一家人一樣可以搞得非常有氣氛。坐言起行，一於總動員一家人齊齊送舊迎新，買年花賀年糖，一起裝飾貼揮春，食團年飯開年飯，七嘴八舌高高興興熱熱鬧鬧，這才是過年的真正意義！

豬年大家過得好不容易，鼠年將至，萬象更新，預祝來年大家日子過得豐盛美滿，家庭和睦，一團和氣！

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第277期]