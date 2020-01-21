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Happy PaMa 教得樂 第277期

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家庭有教：寫封感恩信 趕走壓力負面情緒

【明報專訊】都市人生活壓力大就眾所周知。香港是全球數一數二的大城市，男女老幼感受到的壓力和負面情緒可想而知。家長怎樣幫助孩子面對壓力和負面情緒？答案可能是通過寫信，培養一顆感恩的心。

美國心理學家Joel Wong和他的團隊於2018年發表一項有趣研究。他們把尋求專業心理治療的人隨機分為3組：第一組單單接受心理治療（控制組）；第二組在接受心理治療後，額外把自己的壓力事件和負面情緒用文字表達出來3次（表達組）；第三組則在接受心理治療後，額外給朋友和家人寫信表達自己的感恩情緒3次（感恩組）。

結果發現，控制組和表達組在精神健康上沒有顯著分別，但感恩組比其餘兩組更滿意自己的生活、更享受自己的工作和學習體驗。值得留意的是，簡單寫信3次表達感恩情緒的好處，在心理治療結束3個月後仍然有效——證明感恩真是對抗壓力和負面情緒的一服良藥﹗

懂得感恩 負面情緒較少

其實，過去10年的科學研究已反覆顯示，感恩對大人、青少年和小孩都有好處。懂得感恩的人負面情緒較少，思維較正面，亦較願意幫助別人和做好事。腦神經科學研究更發現，感恩情緒和大腦的扣帶皮層（anterior cingulate cortex）、前腦島（anterior insula）和腹內側前額葉皮質（ventromedial prefrontal cortex）這些處理同理心和社交互動的部分關係密切。

家長可以定期（如每個月）與孩子一起寫感恩信。孩子可以在信裏形容別人對自己做了什麼好事情（如：感謝公公每天接我放學，聽我說每天在學校發生的事）、這些事情如何影響自己生活（如：很快可以回到家，又可以分享自己開心和不開心的事）、自己因為這些事情而產生的感受（如：有人照顧的感覺真幸福！）。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第277期]

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