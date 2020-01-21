半個瑞典人：莫大的幸福

聖誕節是瑞典人心目中的年度大節，是跟家人團聚慶祝的好時光。然而有許多移民家庭因宗教背景而不會慶祝聖誕節，例如我在幼稚園的回教同事們。記得曾有移民家長不讓孩子參加幼稚園的聖誕慶祝活動，我們老師覺得好可惜，不過在尊重多元和個人選擇的瑞典當代文化綱領下，幼稚園校長接納了家長的要求。於是當大伙兒開心慶祝時，其中一個教師要陪孩子去玩具房。

全天候食玩瞓 投入香港「大富翁」

慶祝過後餘下的假期就好好地休息，準備迎接新一年。女兒們最開懷，沒功課的假期，不用早起的日子，全天候食玩瞓。一齊玩「香港大富翁」時好惹笑，不諳中文的她們要讀英文指示，認得Mongkok同Wong Tai Sin好興奮，我教他們醒目就要買半山中環銅鑼灣這些貴地等收租。媽媽沒說的是，今年香港這些街道上的節慶氣氛也沒了。

以前在香港跟大伙兒由冬至吃到新年，面對北國人鍾愛的寧靜慶祝法，丈夫自然悠然，只得我給又再一個沒下雪的冬天長假悶出鳥來。新年開學後一切作息重回軌道，人人有學返有工開，我明白這已經是莫大的幸福。

好玩功課 編電子遊戲程式

大概女兒們也覺得放夠假了，亦期待踏進新年新學期。甫開學第一天，讀8年級（等同香港中二）的二女兒已接到最好玩的功課，就是「技術」科目編寫電子遊戲程式，全班同學各自用一種叫scratch的電腦編寫語言來設計遊戲。上學期的功課是設計建築物，由構思、電腦繪圖到口述報告，整個過程玩足一個學期。今回幾晚下來，我們圍着熒幕看上面的小雞在森林中跳小山丘，爸爸提議加多一隻小雞，媽媽說背景音樂不如用hip hop。

我又明白這已經是莫大的幸福。祝大家的孩子今年平安！願榮光歸香港。

文：周游

作者簡介：移居瑞典十八年的原裝香港人，三女之母，每天做飯之餘亦寫字貼相。著有《幸福在最北》、《親愛的 給幸福加口甜》及最新作品《近乎生活在天堂》。

[Happy PaMa 教得樂 第277期]