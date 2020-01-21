媽媽維特：拖手手扮跳舞

捉住孩子雙腳時，我會一邊笑着看孩子的眼睛，一邊以愉快的聲音數「一二三四呀、二二三四……」，最後讓孩子雙腿扮踩單車時，我會誇張地說「踩單車呀、踩單車踩單車——嘩嘩嘩——」。即使小子們如今都5歲和10歲了，他們還是偶爾會像嬰兒般躺在牀上，央求我玩這個「一二三四」，甚至會要求我增加「嘩嘩嘩——」5次或10次。

從前，我以為只會和孩子們這麼玩，想不到在不久前的平安夜，我毫無預期地體驗了這個小遊戲的升級版。

2019年聖誕節前10天，我住在護理院的媽媽病倒了。雖說是病倒，卻沒有明顯病徵，只是突然很疲累，沒胃口，少了說話，頭腦反應很慢，甚至有一刻忘記了我哥哥是誰。91歲的她以前動過5次手術，右腳膝下截了肢，卻一直活得平安快樂，是護理院裏的開心果。在我們兄弟姊妹眼中，她每多活一天都是賺來的，見她衰退得來依然平靜寧和，我們內心只有感恩，同時也更珍惜機會多去陪她。

平時，媽媽每天都會坐上輪椅，在護理院大廳吃飯、看電視，甚至偶爾會搓麻將。這段日子她太易累，多數時間只能躺在牀上。平安夜那天我探她，見她精神較好，神情安詳舒服，心裏很是寬慰。伸手入被子摸她的手，我說﹕「你手好暖啊！」

我把她雙手拉出來，像兩個女生一樣，輕輕握着雙手。突然不知哪來的調皮，我說：「媽，我哋跳舞吖。」然後就帶着她兩手，輕輕地一伸一縮，一前一後，嘴裏又是配音又是數拍子：「bomchacha呀bomchacha，一二呀三四、二二呀三四……跳得好好喎。」

我媽這輩子從沒跳過舞，莫說現在缺了右腿，即使後生健壯之時，她也是沒半點音樂或舞蹈細胞。然而，這個躺在牀上拖手手、扮跳舞的遊戲，她卻很開心地跟我玩。一路跟她bomchacha呀bomchacha，看着她由心笑出來，臉上像是開了一朵花，我心裏好甜好幸福。我讚她：「你好有活力噃。」想不到她回答：「好有型。」

創造親密關係永遠不會遲

這一刻是我以前無法想像的。我襁褓時是媽託人照顧的，成長過程中我和媽關係並不親密，直至兩年前我上身心靈課，才開始慢慢放下內心對她的怨。但原來，親密關係的創造，永遠不會太遲。我沒體驗過，可以由我創造。孩提時我媽沒跟我玩過的遊戲，現在由我來跟她玩。

小鬼們在家聽我提到和婆婆玩手手，半呷醋似的搶着要和我玩「一二三四」。之後幾天，我媽情况一度變差，但她都總是緊握着我手，我用心感受她手裏傳達的心意。精神尚可的時候，我就跟她「跳一會兒舞」。她像是孩子一樣，告訴我「好好玩」。

感恩的是，媽媽近日情况好轉，生命力又回來了，胃口重開，也能再打牌。無論如何，笑看着她眼睛、拖着雙手互動的那一刻，就是我收過最美好的聖誕禮物。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

[Happy PaMa 教得樂 第277期]