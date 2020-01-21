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Happy PaMa 教得樂 第277期

Happy Pa Ma

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新春購物有賞

【明報專訊】新年期間有着數就最開心！信和集團三大旗艦商場屯門市廣場、奧海城及荃新天地於新春期間推出3項消費獎賞活動：「密密買．大激賞2」憑最多兩間商戶以電子貨幣消費滿1000元或以上，並免費登記成為信和集團商場獎賞計劃 S+ REWARDS會員，即可換領50元商場購物券、50元商場美食券及價值200元之指定商戶電子現金券一套，有關消費更可於S+ REWARDS手機應用程式內累積獎賞點數，換領多項新春精彩禮遇或活動體驗。「新春利市大激賞」抽獎活動有機會贏得商場購物券、商場美食券或S+ REWARDS額外獎賞點數。

此外，S+ REWARDS會員憑50點數即可換領特別版「多點祝福」利市封及「袋袋平安」雙魚利市袋；或憑10點數換領「多點祝福」利市封標準套裝。「多點祝福」利市封套裝特別以傳統祥瑞作主題，設計以漸變橙紅兩種喜慶色為基調，配合燙金設計突出中央祥瑞圖案，利市封口更暗藏新春優惠推薦碼，登記成為S+ REWARDS會員即可獲贈2點數迎新禮遇。

■INFO

信和集團商場新春消費三重賞

日期︰即日至2月16日

地點：屯門市廣場、奧海城及荃新天地

查詢：2450 7782（屯門市廣場）、2740 4108（奧海城）、3926 5708（荃新天地）

■送「多點祝福」利巿封連「袋袋平安」雙魚利巿袋

信和集團送出特別版「多點祝福」利市封連「袋袋平安」雙魚利市袋予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可獲上述禮品各一份。截止日期：1月28日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第277期]

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