【明報專訊】新年期間有着數就最開心！信和集團三大旗艦商場屯門市廣場、奧海城及荃新天地於新春期間推出3項消費獎賞活動：「密密買．大激賞2」憑最多兩間商戶以電子貨幣消費滿1000元或以上，並免費登記成為信和集團商場獎賞計劃 S+ REWARDS會員，即可換領50元商場購物券、50元商場美食券及價值200元之指定商戶電子現金券一套，有關消費更可於S+ REWARDS手機應用程式內累積獎賞點數，換領多項新春精彩禮遇或活動體驗。「新春利市大激賞」抽獎活動有機會贏得商場購物券、商場美食券或S+ REWARDS額外獎賞點數。